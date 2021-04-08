На Алтай приходит быстрый интернет

Развивается и инфраструктура в местах «деревенского» отдыха. Так, в селе Саввушка, которое находится рядом с популярным у туристов озером Саввушки в Колывани, наконец появился быстрый интернет от МТС.
Теперь можно общаться с друзьями, делать онлайн-репортажи, качать видео прямо в походной палатке.
Новые базовые станции 4G появились в селах десяти районов края — Змеиногорского, Шипуновского, Первомайского, Заринского, Мамонтовского, Хабарского, Локтевского и Суетского. Село Гонохово Каменского района вышло «в онлайн» впервые: МТС первым из операторов запустил здесь сеть LTE. Жители села теперь могут пользоваться современными интернет-сервисами, которые ранее были недоступны: это онлайн-покупка билетов и запись к врачу, оплата ЖКХ, дистанционное обучение, использование сервисов портала госуслуг, просмотр фильмов онлайн.
«В сельской местности проживает порядка 45% жителей нашего края, далеко не все из которых сейчас имеют возможность пользоваться скоростным мобильным интернетом. Мы видим очень высокую востребованность мобильного интернета в небольших населенных пунктах. Уверен, что жителям малых и удаленных населенных пунктов должны быть доступны все сервисы, которыми пользуются горожане. Это напрямую влияет на качество жизни населения и является основой для развития комфортной инфраструктуры в крае», — отмечает директор филиала МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.