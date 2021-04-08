На Алтай приходит быстрый интернет

Туристы давно полюбили Алтайский край за его живописную природу, лечебные озера и вкусные натуральные продукты. Нынешним летом турбазы края с нетерпением ждут гостей и готовят им развлечения на любой вкус.

Развивается и инфраструктура в местах «деревенского» отдыха. Так, в селе Саввушка, которое находится рядом с популярным у туристов озером Саввушки в Колывани, наконец появился быстрый интернет от МТС.

Теперь можно общаться с друзьями, делать онлайн-репортажи, качать видео прямо в походной палатке.

Змеиногорский район. Фото: Марина Балюк. Змеиногорский район. Фото: Марина Балюк. Змеиногорский район. Фото: Марина Балюк.

Новые базовые станции 4G появились в селах десяти районов края — Змеиногорского, Шипуновского, Первомайского, Заринского, Мамонтовского, Хабарского, Локтевского и Суетского. Село Гонохово Каменского района вышло «в онлайн» впервые: МТС первым из операторов запустил здесь сеть LTE. Жители села теперь могут пользоваться современными интернет-сервисами, которые ранее были недоступны: это онлайн-покупка билетов и запись к врачу, оплата ЖКХ, дистанционное обучение, использование сервисов портала госуслуг, просмотр фильмов онлайн.

Иннокентий Цой. пресс-служба МТС