На алтайских станциях СГК отремонтируют более полусотни единиц генерирующего оборудования

Алтайские станции Сибирской генерирующей компании в 2019 году ожидает масштабная ремонтная кампания. На работы по поддержанию эффективности и надежности оборудования выделено более 1,4 млрд рублей (без учета НДС) — это на 20% больше, чем бюджет ремонтной программы предыдущего года.

В 2019 году на Барнаульских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, Бийской ТЭЦ и Южной тепловой станции Рубцовска будет отремонтировано 28 котлоагрегатов, 15 турбоагрегатов, 16 генераторов. Всего около 60 единиц основного оборудования. На котлах будет заменено 410,5 тонн поверхностей нагрева.

Первым в ремонт будет выведен один из турбоагрегатов Бийской ТЭЦ. Работы на нем начнутся 1 марта. 15 марта на станции в ремонт будет выведен котел. 20 марта начнется ремонт котлоагрегата на ТЭЦ-2 в Барнауле.

Большая часть оборудования будет ремонтироваться в летний период, после прохождения максимума нагрузок. Графики уже составлены и согласованы с филиалом «СО ЕЭС» ОДУ Сибири, Новосибирское РДУ. Останов оборудования и последующий его ремонт будет проводиться последовательно и так, чтобы оставшейся мощности хватало для обеспечения потребителей необходимым объемом электрической и тепловой энергии, горячей водой.

Игорь Лузанов,

директор Алтайского филиала СГК и Барнаульской ТЭЦ-3: