На алтайских станциях СГК снизился расход топлива

На алтайский станциях СГК: Барнаульской ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, Бийской ТЭЦ и Южной тепловой станции Рубцовска, за прошедшие два года увеличилась экономия условного топлива (единица учета сжигаемого топлива). В 2018 году общая экономия всех предприятий составила 1174 тонн условного топлива, а в 2019 году показатель увеличился почти в три раза — до 3136 тонн у. т.

Ежегодно на предприятиях СГК в Алтайском крае проводится модернизация, техническое перевооружение и ремонты тепломеханического оборудования. Годовой эффект этих мероприятий выражен в повышении КПД установок, что приводит к снижению расхода топлива при производстве тепловой и электрической энергии.

В 2019 году при проведении модернизации и ремонтов оборудования, Барнаульской ТЭЦ-2, Барнаульской ТЭЦ-3 и Бийской ТЭЦ удалось сэкономить 3136 тонн условного топлива. Эта цифра почти в три раза превысила показатель предыдущего года. В 2018 году экономия по четырем предприятиям Алтайского филиала СГК составила 1174 тонны у. т.

Экономия прошлого года образовалась после проведения ремонтов разной сложности. Так, средний и капитальный ремонты котлов на Барнаульской ТЭЦ-2 привели к экономии 83 тонн у. т. Также в 2019 году на станции была перемаркирована турбина № 7 с 25 МВТ на 50 МВт. В результате, снизился расход пара на выработку 1 МВт, а экономия условного топлива составила 1212 тонн у. т.

На 0,3% в 2019 году увеличился КПД котла Барнаульской ТЭЦ-3, после его технического перевооружения. Эффект был измерен экономией 246 тонн условного топлива. Экономия в 232 тонны и 395 тонн у. т. — результат текущих ремонтов котлоагрегата и турбины станции.

На ТЭЦ Бийска в 2019 году ремонт котлов разной степени привёл к увеличению КПД на 0,22%. Экономия станции достигла 968 тонн у. т.

На 2020 год Сибирская генерирующая компания также запланировала мероприятия, направленные на повышение КПД оборудования и снижения расхода топлива. По предварительным подсчетам, после реализации планов, суммарно экономия составит 1812 тонн условного топлива.

На реализацию ремонтных программ четырех предприятий в этом году компания выделит почти 1,5 млрд рублей. Ремонты разной сложности пройдут на 45 единицах тепломеханического оборудования.