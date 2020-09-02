На Арбате появился интригующий рекламный щит.

Ссылка «ПРАВДА.САЙТ», указанная на баннере, ведет на интернет-страничку, на которой запущен обратный отсчет времени, сообщает Metronews.ru. Что должно произойти после истечения этого срока, остается лишь догадываться.

Странная акция вызвала массу вопросов у москвичей и в данный момент активно обсуждается в социальных сетях и телеграм-каналах. Одни подозревают, что это может быть первым элементом информационной атаки. Но против кого она планируется и кто заказчик? Другие полагают, что готовится слив компромата и интернет-сайт явно намекает, что «часики тикают». Одним словом, цели заказчика совершенно не ясны, но то, что провокационный баннер в самом сердце Москвы явно преследует какую-то цель и появился именно в этом месте не случайно — убеждены практически все.

Есть информация, что необычным рекламным щитом уже заинтересовались правоохранительные органы и ФАС. Как бы там ни было, до завершения обратного отсчета остается около недели и правда так или иначе всплывет наружу.

Шоу-мэн Павел Воля отреагировал на баннер в своем Инстаграме: «Кто видел? Что это такое? На указанном сайте правда. сайт только обратный отсчет. Кто знает, что за движуха?»