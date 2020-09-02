Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
2 сентября 26°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Потребитель
244

На Арбате появился интригующий рекламный щит

25 августа москвичи увидели на Арбате баннер с надписью «Правда. Ничего кроме правды». Заказчик необычного рекламного сообщения неизвестен.

На Арбате появился интригующий рекламный щит.
На Арбате появился интригующий рекламный щит.
Источник: Metronews.ru

Ссылка «ПРАВДА.САЙТ», указанная на баннере, ведет на интернет-страничку, на которой запущен обратный отсчет времени, сообщает Metronews.ru. Что должно произойти после истечения этого срока, остается лишь догадываться.

Странная акция вызвала массу вопросов у москвичей и в данный момент активно обсуждается в социальных сетях и телеграм-каналах. Одни подозревают, что это может быть первым элементом информационной атаки. Но против кого она планируется и кто заказчик? Другие полагают, что готовится слив компромата и интернет-сайт явно намекает, что «часики тикают». Одним словом, цели заказчика совершенно не ясны, но то, что провокационный баннер в самом сердце Москвы явно преследует какую-то цель и появился именно в этом месте не случайно — убеждены практически все.

Есть информация, что необычным рекламным щитом уже заинтересовались правоохранительные органы и ФАС. Как бы там ни было, до завершения обратного отсчета остается около недели и правда так или иначе всплывет наружу.

Шоу-мэн Павел Воля отреагировал на баннер в своем Инстаграме: «Кто видел? Что это такое? На указанном сайте правда. сайт только обратный отсчет. Кто знает, что за движуха?»

  • Новости компаний
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость