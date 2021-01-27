На Барнаульской ТЭЦ-2 завершился ремонт градирни № 3

Третья градирня Барнаульской ТЭЦ-2 в 2021 году отмечает свой юбилей — 60 лет со дня ввода в эксплуатацию. Через 49-метровую башню ежечасно циркулирует 12 тысяч кубометров воды. Но на два года «вечный дождь» в градирне был остановлен, а рабочую функцию охлаждения воды взяли на себя две другие соседки-градирни.
Что же сделали за два года?
В 2019 году привели в порядок верхний слой кожи градирни: демонтировали оросители, обшивку и поворотные щиты. Дело кропотливое и сложное.
В 2020, несмотря на пандемию, специалисты провели все запланированные работы:
- усилили металлический каркас;
- отремонтировали железное основание под оросительную систему;
- обновили антикоррозийную защиту металлоконструкций и водораспределительной системы;
- установили новую обшивку и поворотные щиты.
Обшивки и поворотных щитов заменили 6207 кв. м, это сравнимо с футбольным полем, например, как у стадиона «Динамо» в Барнауле. А вес новых железных конструкций составил 63,6 т.
За два года в ремонте приняли участие 25 специалистов подрядной организации ООО ИСО «Вершина». В работу градирня № 3 будет запущена по завершению отопительного сезона, когда установится устойчивая теплая погода. Обновленная градирня повысит надежность работы станции.
Справка
Самая оперативная информация об устранении повреждений, отключении и запуске горячей воды, отопления, а также другая эксклюзивная информация публикуется на официальном telegram-канале компании.
В поиске канал можно найти: по названию «СГК Барнаул», по нику @sgk_barnaul. Либо перейдя с телефона по ссылке https://tlgg.ru/sgk_barnaul.