На Бийской ТЭЦ СГК устанавливают новый электрофильтр.

На Бийской ТЭЦ Сибирской генерирующей компании приступили к работам по замене одного из трех электрофильтров на котельном оборудовании. Он отработал уже более 30 лет. Новый механизм будет производить очистку газовых выбросов котла в атмосферу от твёрдых веществ значительно эффективнее своего предшественника.

Этот электрофильтр высотой с девятиэтажный дом и весом больше 420 тонн установлен на котле № 14 — самом «старшем» из трех котлов максимальной мощности, производящих 500 тонн пара в час. Над заменой этой важной части оборудования в течение 6 месяцев будут работать 40 человек.

Установка нового комплекта оборудования электрофильтра IV поколения позволит еще больше снизить остаточную запыленность выбросов в атмосферу и повысит КПД степени очистки дымовых газов до 99%. Эффективность прежнего была на уровне 98%. Это станет весомым вкладом в улучшение показателей чистоты атмосферы в городе Бийске. Кроме того, с новым фильтром станет проще проводить профилактические и ремонтные работы, что повысит надежность аппарата в целом.

Специалисты проведут полную замену внутреннего механического и электротехнического оборудования в корпусе действующей конструкции блока очистки.

Прежний электрофильтр четырнадцатого котлоагрегата Бийской ТЭЦ полностью обеспечивал выполнение предприятием экологических требований по очистке дымовых газов и вполне мог поработать еще какое-то время. Однако это оборудование уже выработало свой нормативный рабочий ресурс.

Сибирская генерирующая компания в рамках исполнения инвестиционной программы планирует вложить в данный проект 239 млн. рублей. Строительно-монтажные и пусконаладочные работы должны завершиться к концу текущего года.

Как работает электрофильтр

Газы, которые образуются при сжигании топлива непосредственно в котле, поднимаются в специальную камеру электрофильтра, под которой расположены бункеры скопления золы. Тяжелые частицы золы сразу «уходят» в эти бункеры, а более легкие — поднимаются выше и получают электрозаряд от коронирующих электродов.

Далее заряженные частицы золы вместе с дымом поднимаются еще выше, где их на следующем этапе «встречают» расположенные вертикально по всей высоте электрофильтра специальные рамки осадительных электродов. Прищипнувшая к ним «мелкая» зола с помощью механизмов стряхивания (молоточков) удаляется и отправляется вслед за тяжелыми частицами в бункер. В итоге газы, выходящие из трубы станции прямо в атмосферу, становятся чистыми, как пар.

Справка

«Сибирская генерирующая компания» (СГК) — энергетический холдинг, осуществляющий свою деятельность на территории Алтайского края, Кемеровской области, Красноярского края, Новосибирской области, Республики Хакасия, Республики Тыва. Основные виды деятельности — производство тепло- и электроэнергии, передача и поставка тепла и ГВС потребителям. В состав группы входят 4 ГРЭС, 1 ГТЭС и 18 ТЭЦ общей установленной электрической мощностью -10,9 ГВт и тепловой мощностью — 23,9 тыс. Гкал/час, а также тепловые сети общей протяженностью 9 624 км, ремонтные и сервисные компании, крупнейшая управляющая компания Красноярска. На долю станций СГК приходится порядка 23−25% выработки тепла и электроэнергии энергосистемы Сибири. Численность персонала компаний Группы СГК составляет 32,8 тыс. человек.