На 4 часа будет ограничена подача тепла и горячей воды для поселка Южный

29 октября с 13.00 до 17.00 будет временно ограничена подача горячей воды и отопления для жителей поселка Южного. Это необходимо для подключения кабельных линий электроснабжения к новому центральному тепловому пункту, расположенного по адресу Лесной тракт, 75. Всего под отключение попадают 28 тысяч жителей, а также социальные учреждения.