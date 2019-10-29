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На 4 часа будет ограничена подача тепла и горячей воды для поселка Южный

29 октября с 13.00 до 17.00 будет временно ограничена подача горячей воды и отопления для жителей поселка Южного. Это необходимо для подключения кабельных линий электроснабжения к новому центральному тепловому пункту, расположенного по адресу Лесной тракт, 75. Всего под отключение попадают 28 тысяч жителей, а также социальные учреждения.

На 28 октября завершены все работы по возведению здания и установки насосного и вспомогательного оборудования, следующий этап — подключение электроснабжения. Для проведения работ по подключению кабельных линий потребуется 29 октября на 4 часа ограничить подачу тепла и горячей воды для жителей пос. Южный.

Под ограничение попадают 102 многоквартирных дома, 5 школ, 8 детских садов, 3 больницы, профессиональное училище № 38 и 45 домов частного сектора поселка Южного.

Сибирская генерирующая компания продолжает работы по переводу потребителей котельной «Ротор», отапливающей пос. Южный, на мощности Барнаульской ТЭЦ-3. Одним из этапов реализации проекта стало строительство нового центрального теплового пункта для поддержания нормативной температуры теплоносителя и подогрева горячей воды.

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