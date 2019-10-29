На 4 часа будет ограничена подача тепла и горячей воды для поселка Южный

На 28 октября завершены все работы по возведению здания и установки насосного и вспомогательного оборудования, следующий этап — подключение электроснабжения. Для проведения работ по подключению кабельных линий потребуется 29 октября на 4 часа ограничить подачу тепла и горячей воды для жителей пос. Южный.
Под ограничение попадают 102 многоквартирных дома, 5 школ, 8 детских садов, 3 больницы, профессиональное училище № 38 и 45 домов частного сектора поселка Южного.
Сибирская генерирующая компания продолжает работы по переводу потребителей котельной «Ротор», отапливающей пос. Южный, на мощности Барнаульской ТЭЦ-3. Одним из этапов реализации проекта стало строительство нового центрального теплового пункта для поддержания нормативной температуры теплоносителя и подогрева горячей воды.