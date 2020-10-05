На чем люди зарабатывают в деревне, где нет офисов и фабрик

По данным Росстата почти 35 миллионов человек в РФ проживают в сельской местности. В последние годы кроме привычной миграции из сел в крупные города, наблюдается тенденция к обратному переезду — из городов в деревни. Чистый воздух, тишина и великолепная природа, вот те прелести, которые привлекают людей.

Но есть и обратная сторона вопроса: невозможность состояться профессионально, отсутствие карьерного роста, низкие заработки. Однако и это препятствие преодолимо, если правильно оценить свои навыки и применить их в нужное русло. Современный деревенский житель имеет огромное количество возможностей для реализации себя как личности и заработка высокого дохода.

Может ли деревенский житель получать высокий доход?

Одна из главных составляющих счастливой жизни — это стабильный уровень дохода, который позволяет вести достойный образ жизни. Именно желание высоких заработков гнало людей в крупные города. Но современные реалии все изменили. Сегодня человек может жить где угодно, и при этом иметь достойную зарплату.

Жизнь в сельской местности дарит человеку возможность наслаждаться тишиной и великолепной природой. А наличие интернета открывает перед ним двери в миллионы вселенных. Приобрести навыки и знания, можно не выходя из собственного двора. Например, на сайте https://finfocus.today/kak-zarabotat-v-derevne.html уже собрали 79 способов как можно заработать в деревне. Очень вдохновляет.

Хотите быть фермером, но никогда не держали даже курей? Не проблема! Понятия не имеете, как правильно сажать картошку, чтобы собрать большой урожай? И здесь вам помогут бесплатно.

ВАЖНО. Главное желание, а остальные навыки можно приобрести без обучения в сельскохозяйственной академии. К тому же не забывайте, что все прелести фриланса в интернете доступны деревенским жителям наравне с городскими.

Что нужно для получения хорошего дохода в деревне

Огромное количество возможностей, которые доступны современному человеку, могут быть реализованы только при определенных усилиях. Купить дом и землю в деревне не означает сразу же начать зарабатывать. Для получения стабильно высокого дохода сельскому жителю придется иметь в наличии один или более перечисленных пунктов:

неуемное желание развиваться и зарабатывать;

наличие навыков , которые необходимы для выполнения работ в выбранной нише;

которые необходимы для выполнения работ в выбранной нише; начальный материальный капитал , если необходимо закупить материалы , технику и другие товары для реализации плана.

Не менее важно наличие предпринимательской жилки, но даже при ее отсутствии видение перспектив и выработку планов по их достижению можно наработать.

Достичь поставленных целей поможет четкое планирование. На первоначальном этапе важно правильно определить свои сильные и слабые стороны, определиться с материальной составляющей для старта, изучить конкуренцию и многое другое.

СПРАВКА. Помните, что удача любит смелых. Не стоит тратить недели и месяцы на составление подробного и четкого плана. Это может свести на ноль желание действовать.

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6 способов заработка в деревне

Найти рабочую нишу в деревне гораздо проще чем в городе. Практически любой «городской» бизнес можно интерпретировать под реалии сельской жизни. К огромному перечню вариантов добавляются аутентичные способы заработка, которые могут быть реализованы только на собственной земле. Именно их мы и рассмотрим подробнее.

Сбор даров природы

Любовь к собирательству может помочь в зарабатывании денег без первоначальных вложений. Для этого вида бизнеса не надо ничего кроме знаний. Для начала стоит узнать, что именно можно собирать и как конвертировать это в деньги. Перед сельским жителем стоит два решения:

продавать самостоятельно , что требует наличия авто;

что требует наличия авто; сдавать перекупщикам.

Второй вариант выгоден, когда речь идет о больших объемах собранного.

Собирательство отнюдь не летний вид заработка, как многие думают. Им можно промышлять практически во все сезоны. Конечно, следует учитывать регион проживания. Так на Алтае можно заготавливать целебные травы и иметь на этом немалые деньги, в Сибири кедровые шишки, по всей России растут грибы и ягоды.

Выращивание зелени

Наличие рынка сбыта может сделать обычного огородника, который выращивает зелень, практически миллионером. Если с продажей налажено, то сельскому жителю остается лишь озаботиться технологией возделывания грядок под данную культуру и удобрением земли.

Выращивать петрушку, укроп, кинзу, рукколу и другую зелень можно не только летом, но и зимой, при условии наличия теплицы.

По тому же принципу можно растить на огороде другие сельскохозяйственные культуры — огурцы, помидоры, перцы, капусту и т.д.

Продажа саженцев, рассады, семян

Этот бизнес может дополнять предыдущий вариант или идти отдельно. Специализироваться следует сначала на том, что лучше получается и больше нравится. Так на саженцах малины некоторые фермеры за 2−3 месяца получают миллионные доходы. Выращивайте яблони, груши, сливы или смородину, крыжовник. Проще и быстрее выращивать рассаду. Но следует помнить, что ее покупают только в сезон посадки. А вот семена можно продавать круглый год.

Цветочный бизнес

Живые цветы всегда в цене. Выращивать можно любые сорта и виды. Не обязательно сразу закупать дорогие саженцы роз. Можно начать с более простых вариантов — астры, лилии, ландыши, незабудки, гладиолусы, тюльпаны.

Цветы хрупкий и скоропортящийся товар, но приносит хороший доход. В таком виде бизнеса не обойтись без первоначального капитала.

ВНИМАНИЕ. Чтобы вырастить красивые цветы потребуется купить качественные клубни, саженцы, семена.

Разведение червей для рыбной ловли

Очень интересное направление в регионах, где развита рыбная ловля. Для выращивания червей потребуется специальный субстрат, подготовленные емкости и знание технологии производства. Но все это легко приобретается при наличии стартового капитала и желания. Один раз наладив систему можно зарабатывать круглый год. Приманка для рыбы нужна как летом, так и зимой.

Медовое производство

Для открытия пасеки нужны немалые деньги. Конечно, начать можно и с одного улья, но тогда придется очень долго раскручиваться и становиться на ноги.

Забота о пчелах требует огромного количества знаний. Пасечник должен правильно размещать ульи, чтобы пчелам было где собирать нектар. В «голодные» периоды насекомых надо подкармливать. К тому же потребуется учитывать массу других нюансов.

Качественный мед всегда находит своего покупателя. Профессиональные пасечники не ищут рынок сбыта, он приходит к ним сам.

Какие трудности поджидают сельского предпринимателя

Перед началом деревенского бизнеса следует оценить все плюсы и минусы данного направления. Главный критерий оценки — наличие желания. Если выбранная ниша не по душе, то заработать на ней вряд ли получится. Второй важнейший фактор — это время. Стать успешным предпринимателем через месяц невозможно. На достижение устойчивых результатов уходит не один год, но потом все становится на отлаженные рельсы.

Помните, что заработок в деревне в 99% случаев связан с физическим трудом.

Несмотря на все препятствия, сельский бизнес имеет массу плюсов:

Минимальная конкуренция. Желание много и упорно работать есть не у всех , поэтому конкурентов в выбранной ниши будет мало или вовсе не будет.

поэтому конкурентов в выбранной ниши будет мало или вовсе не будет. Природные ресурсы всегда под рукой. В деревне можно бесплатно не только собирать грибы , ягоды и травы , но и получать удобрение.

ягоды и травы но и получать удобрение. Недорогая аренда земли или специализированных построек , необходимых для реализации идеи.

необходимых для реализации идеи. Дешевая рабочая сила.

Законодательная поддержка фермеров и предпринимателей по развитию бизнеса на селе.

ВАЖНО. Если вы не боитесь работы и желаете вложить свои силы, знания и время в развитие выбранного направления, то преград просто не существует.

Сколько можно заработать на деревенском бизнесе

Самый популярный вопрос у начинающих бизнесменов, какой будет доход. Ответить на него просто невозможно. Есть немало примеров того как люди стали миллионерами переехав в деревню и заведя собственное дело. Но не стоит забывать о тех тысячах людей, которые не смогли вернуть даже вложенные деньги. Почему одни получают все, а другие ничего?

Сельский бизнес это не про «халяву», здесь не получится схалтурить или обманом получить прибыль. Те, кто усердно трудится и идет к намеченной цели, несмотря на трудности, всегда добивается результата. Если оценивать минимальный уровень дохода деревенского предпринимателя, то он составляет 30−50 тысяч рублей в месяц.