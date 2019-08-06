На чем можно и стоит экономить при покупке авиабилетов?

Цены на авиабилеты и не думают снижаться, а зарплаты, к сожалению, растут далеко не у всех. Мало того, перевозчики постепенно исключают уже привычные для заядлых путешественников услуги из тарифов авиабилетов. Питание на борту, выбор места в самолете на регистрации, багаж, возможность сдать билет при смене своих планов — все чаще доступны лишь за дополнительную плату. Поэтому найти дешевые авиабилеты без комиссии — это лишь полдела, важно понимать, на чем и как можно здесь сэкономить. Эксперты сайта дешевых авиабилетов Airinme.com, ориентируясь на тенденции последних лет, подготовили несколько советов, которые помогут путешественникам не переплатить лишнего.