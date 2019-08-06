На чем можно и стоит экономить при покупке авиабилетов?

Авиабилеты, купленные по самому дешевому тарифу, являются невозвратными. Конечно, есть несколько ситуаций, когда авиакомпания возвращает деньги даже за такой билет. Но здесь речь идет о вынужденном возврате по вине авиакомпании (к примеру, если рейс задержали или отменили) или по иным веским причинам (пассажир попал в больницу и может это документально доказать). В остальных случаях неиспользованные билеты попросту сгорают, если путешественник передумал лететь, или его в последний момент не отпустили в отпуск. Поэтому прежде, чем бронировать такие авиабилеты, сверьтесь со своими планами и убедитесь, что никакие факторы не помешают вашей поездке.
Безбагажные тарифы сегодня есть в линейках практически любой авиакомпании. Даже «Аэрофлот» не так давно заявил о введении тарифов без включенного багажа. С одной стороны, приобретая такой билет, вы сможете сэкономить 1000−3000 рублей. С другой — придется потратить больше времени и сил на сборы, выкладывая все лишнее и умещая все вещи в ручную кладь. И обязательно изучите правила провоза ручной клади — ограничений и запретов здесь довольно много. Будет неприятно, если придется что-то оставлять в зоне досмотра в аэропорту.
Бюджетные авиакомпании отличают более низкими ценами на авиабилеты за счет того, что перевозчики исключают из стоимости авиабилета все «лишние» услуги. В итоге получается некая авиационная маршрутка — вам полагается только место в салоне и немного места для личных вещей. Вот в принципе и все. Питание, багаж и иные радости — только за дополнительную плату. Зато можно совсем недорого слетать в другую страну. Выбирая такой способ передвижения, очень внимательно изучите правила перевозчика: бюджетные авиакомпании предельно строго следят за их соблюдением. Плюс учтите, что, как правило, лоукостеры обслуживаются во второстепенных аэропортах и добираться до города может быть сложнее и дороже.
В последнее время все больше авиакомпаний отказываются от предоставления бесплатного питания на коротких рейсах. Так, в частности, поступили «туристические» перевозчики: Royal Flight, Nordwind, Pegas Fly и AZUR air. Максимум, на что могут теперь рассчитывать пассажиры на рейсах продолжительностью до 3−5 часов — прохладительные напитки (иногда это обычная вода). Конечно, можно заранее заказать бортовое питание за дополнительные деньги, но экономнее (да и нередко вкуснее) взять обед или перекус с собой. Орехи, фрукты, отварное мясо, сэндвичи, печенье или крекеры, — смело берите в самолет. Никаких ограничений на провоз таких продуктов в самолете нет. Зато сэкономите несколько сотен рублей.
Еще одна распространенная тенденция — предоставление услуги выбора места в самолете на платной основе. Причем все чаще пассажирам приходится платить не только за кресла повышенной комфортности на первых рядах и за аварийными выходами (на которых можно свободно вытянуть вперед ноги), но и за стандартные места. Так что решите для себя, готовы ли вы доплатить несколько сотен или даже пару тысяч рублей или лучше сэкономить, доверив выбор места системе. Тем более, что худших мест в самолете единицы (как правило, это последние ряды салонов) и, чтобы снизить вероятность их получения, нужно просто пораньше зарегистрироваться.
Перед поездкой в аэропорт обязательно взвешивайте и измеряйте все ваши чемоданы и сумки. Превышение норм по весу или габаритам приведет к дополнительным расходам — придется платить за перевес или докупать еще одно место багажа. Да, иногда представители авиакомпании могут не обратить внимания, что они чуть больше или тяжелее положенного. Но рассчитывать на это не стоит. Особенно, если вы летите лоукостером. И учтите, что вашу ручную кладь могут измерить не только на стойке регистрации, но и у выхода на посадку. В таком случае иного выхода, кроме как покупать одно место багажа, не останется, ведь переложить излишки в багаж вы попросту не сможете.
Еще один нюанс, который позволит сэкономить на оплате дополнительных услуг, касается времени и способа оплаты дополнительных услуг (если они вам все же необходимы). Многие перевозчики предоставляют скидки клиентам, которые платят заблаговременно и через сайт. Размеры скидок в зависимости от авиакомпании могут доходить до 50%.