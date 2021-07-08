На фоне роста цен антимонопольщики проверят производителей стройматериалов

«В связи с продолжающимся повышением цен на рынке строительства и смежных рынках ФАС России поручила своим территориальным управлениям провести проверки крупных строительных организаций и производителей основных строительных материалов на предмет причин повышения цен на соответствующую продукцию в первом полугодии 2021 года», — отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.

Кроме того, сотрудники ФАС будут проверять цены на бетон, кирпич, древесные материалы и ПВХ-продукцию.

Спрос россиян на строительные материалы и товары для ремонта в мае-июне текущего года подскочил на 32% в годовом сопоставлении, а объем предложения увеличился в полтора раза, пишет «Росбалт».

Кирпичи. CC0

По данным Росстата, цены на стройматериалы в РФ в июне продолжили свой рост, подскочив относительно мая на 6,75% (в мае рост составлял 4,99%), с начала года удорожание достигло 19,63%.

По сравнению с июнем 2020 года цены на стройматериалы выросли на 23,9%.

Ранее замглавы Минстроя РФ Максим Егоров заявил, что необходимо повышать на 25% размер платы за капитальный ремонт многоквартирных жилых домов. Причиной повышения он назвал удорожание некоторых стройматериалов.