На какие курорты летали жители Алтайского края этим летом: исследование Tele2

Tele2 с помощью технологий big data изучила активность жителей региона, которые весной и летом летали отдыхать в Сочи, Анапу, Геленджик, Краснодар, Ростов-на-Дону, Волгоград и Калининград. За сезон отпусков путешественники из Алтайского края проговорили в аэропортах почти 15 тысяч минут и израсходовали 800 Гб.

Больше всего туристов из Алтайского края приняли аэропорты Сочи (33%), Краснодара (28%) и Калининграда (15%). Чаще всего путешественники улетали на отдых рейсами с пересадкой в Новосибирске (45%) и Москве (25%). Напрямую из Барнаула на курорты отправились всего 12% туристов.

По сравнению с 2020 годом количество туристов из Алтайского края, которые отправились на российские курорты на самолете, выросло на 63%. С мая по конец августа жители региона в общей сложности совершили в аэропортах больше 13 тысяч звонков. Общая продолжительность разговоров составила почти 15 тысяч минут. Также в ожидании рейса и при получении багажа отдыхающие скачали 800 Гб — в два раза больше, чем за отпускной период в 2020 году.

Всего с мая по конец августа в российские курортные города улетели абоненты Tele2 из 80 аэропортов страны. Наиболее активными месяцами для путешествий на самолете в 2021 году стали июнь и июль. Для сравнения, в 2020 году туристы чаще летали на российские курорты в августе, что было связано с ослаблением ограничений в связи с пандемией. Значительная часть путешественников (39% от общего числа) вылетела из трех московских аэропортов, причем только 47% из них — это жители столицы. Остальные 53% - это абоненты из других регионов, которые, вероятно, путешествовали из домашних регионов с пересадкой в Москве.