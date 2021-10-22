22 октября 5°C
﻿
Потребитель

На какие курорты летали жители Алтайского края этим летом: исследование Tele2

Tele2 с помощью технологий big data изучила активность жителей региона, которые весной и летом летали отдыхать в Сочи, Анапу, Геленджик, Краснодар, Ростов-на-Дону, Волгоград и Калининград. За сезон отпусков путешественники из Алтайского края проговорили в аэропортах почти 15 тысяч минут и израсходовали 800 Гб.

На какие курорты летали жители Алтайского края этим летом.
На какие курорты летали жители Алтайского края этим летом.
Фото предоставлено Tele2.

Больше всего туристов из Алтайского края приняли аэропорты Сочи (33%), Краснодара (28%) и Калининграда (15%). Чаще всего путешественники улетали на отдых рейсами с пересадкой в Новосибирске (45%) и Москве (25%). Напрямую из Барнаула на курорты отправились всего 12% туристов.

По сравнению с 2020 годом количество туристов из Алтайского края, которые отправились на российские курорты на самолете, выросло на 63%. С мая по конец августа жители региона в общей сложности совершили в аэропортах больше 13 тысяч звонков. Общая продолжительность разговоров составила почти 15 тысяч минут. Также в ожидании рейса и при получении багажа отдыхающие скачали 800 Гб — в два раза больше, чем за отпускной период в 2020 году.

Всего с мая по конец августа в российские курортные города улетели абоненты Tele2 из 80 аэропортов страны. Наиболее активными месяцами для путешествий на самолете в 2021 году стали июнь и июль. Для сравнения, в 2020 году туристы чаще летали на российские курорты в августе, что было связано с ослаблением ограничений в связи с пандемией. Значительная часть путешественников (39% от общего числа) вылетела из трех московских аэропортов, причем только 47% из них — это жители столицы. Остальные 53% - это абоненты из других регионов, которые, вероятно, путешествовали из домашних регионов с пересадкой в Москве.

  • Новости телекома
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость