На каких условиях российским банкам запретят навязывать страховку у выбранных ими компаний

1
Как по-новому банки будут работать со страховкой?
По проекту, кредиторов обяжут принимать от заемщиков полисы любой компании с положительным кредитным рейтингом.
2
Как банки будут отслеживать рейтинги страховых компаний?
Проект антимонопольной службы подразумевает использование данных, предоставляемых четырьмя системами оценки:
- Аналитическим кредитным рейтинговым агентством (АКРА);
- «Экспертом РА»;
- Национальным рейтинговым агентством (НРА);
- Агентством «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).
Депутат. Портфель.
CC0
Отмечается, что страховщик должен иметь положительный рейтинг как минимум в одной системе.
3
Когда примут проект постановления?
В ФАС предполагают, что документ вступит в силу до конца апреля 2022 года.