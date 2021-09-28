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На каких условиях российским банкам запретят навязывать страховку у выбранных ими компаний

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подготавливает проект нового правительственного постановления. Оно ограничит полномочия российских банков по принуждению клиентов к страхованию в выбранных банками компаниях, сообщают «Известия».

Страхование.
Страхование.
СС0
1
Как по-новому банки будут работать со страховкой?

По проекту, кредиторов обяжут принимать от заемщиков полисы любой компании с положительным кредитным рейтингом.

2
Как банки будут отслеживать рейтинги страховых компаний?

Проект антимонопольной службы подразумевает использование данных, предоставляемых четырьмя системами оценки:

  • Аналитическим кредитным рейтинговым агентством (АКРА);
  • «Экспертом РА»;
  • Национальным рейтинговым агентством (НРА);
  • Агентством «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).
Депутат. Портфель.
Депутат. Портфель.
CC0

Отмечается, что страховщик должен иметь положительный рейтинг как минимум в одной системе.

3
Когда примут проект постановления?

В ФАС предполагают, что документ вступит в силу до конца апреля 2022 года.

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