На какой полис стоит потратить деньги

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Какую страховку купить

Каждый год о страховании задумывается все больше людей. Еще 10 лет назад страховка была чем-то из Западного мира, а речи страхового агента больше смахивали на спич мошенника. Но теперь все изменилось. Теперь и страховки оформляют охотнее и чаще, и купить полис ОСАГО онлайн, и не только его онлайн благодаря цифровизации не проблема.

И ввиду того, что страхование все прочнее поселяется в нашей жизни и становится все более привычным, многие люди не раз задумывались о том, какую страховку купить. Поэтому давайте пройдемся по самым основным видам страхования и их преимуществам.

Обязательное автострахование

Ну, начнем с того, что все страхование можно разделить на обязательное и добровольное. Обязательное нужно оформлять, ведь того требует тот или иной закон. Из-за того, что закон обязывает оформлять полис, то и поддерживается цена таких страховок на низком уровне, чтобы они были доступны всем. А добровольное страхование обычно более дорогое, но и более расширенное. Его оформляют по собственному желанию.

Очень распространенным видом страхования является автомобильный полис ОСАГО, который мы упомянули выше. Его должны иметь все владельцы наземного транспорта. Полис ОСАГО страхует ответственность водителей по отношению к другим участникам дорожного движения. Если у водителя нет ОСАГО — его ждет штраф, так как пользоваться незастрахованным транспортом запрещено, и самостоятельное возмещение убытков всем, кто пострадал по его вине в ДТП.

Еще один вид обязательного автомобильного страхования — это Зеленая карта. Она похожа на ОСАГО, но действует не внутри страны, а за ее пределами. Она также страхует ответственность водителей за границей. Соглашение о международной системе страхования Зеленая карта подписано между практически 50-ю странами. И для того, чтобы пересечь их границы на наземном транспорте, нужно иметь Зеленую карту.

Обязательна ли страховка для выезда за границу

Кроме Зеленой карты тем, кто планирует поездку за границу, также нужен туристический полис для выезда за границу. Купить страховку для туристов, как впрочем и полис ОСАГО, можно онлайн на бесплатном страховом агрегаторе Ukasko. Зачем нужна туристическая страховка?

Во-первых , в большинстве стран туристическая страховка обязательна для прохождения приграничного контроля. Во-вторых , туристическая страховка нужна для получения визы. В-третьих , без туристического полиса иностранному гражданину будет очень сложно либо очень дорого получить необходимое медицинское обслуживание в случае травмы или болезни.

Какую страховку купить туристу? Туристический полис обычно покрывает неотложное медицинское обслуживание и транспортировку больного в больницу или медпункт. Но страховые компании предлагают разные тарифы и опции страхования. Например, более дорогой страховой полис также может включать оплату стоматологии, визит родственников, возмещение в случае отмены рейса и пр. Ввиду того, что предоставляется большой разброс страховых программ и опций туристического страхования, следует внимательно выбирать полис, чтобы он как нельзя лучше отражал ваши цели поездки и мог предоставить надежную защиту.

Страхование жизни и здоровья

Страхование здоровья и жизни преимущественно представлено добровольными полисами. Также есть разные программы страховых компаний. Можно оформить накопительное страхование на длительный период, или застраховаться от конкретного случая или болезни. Вариантов много.

Часто подобные полисы выбирают для себя представители опасных профессий. Если же вас интересует медицинское страхование, то обратите внимание на то, что такой страховой полис начинает действовать не сразу, а через некоторое время. Поэтому если вы хотите использовать страховку для запланированного лечения — то так поступить не получится. И выбирайте страховку от надежной страховой компании, которая сможет выплатить возмещение в случае необходимости.

Страхование имущества

Люди чаще всего страхуют свои квартиры и дома, а также коммерческую недвижимость или производственные помещения. Как правило, такая страховка не отличается очень большой ценой, но зато позволяет избежать серьезных затрат, если с жильем что-то случится. Перечень покрываемых рисков тоже зависит только от условий страхового договора. Для жилой и коммерческой недвижимости зачастую предлагаются совсем разные страховые программы. Поэтому выбирайте исходя из собственных нужд и не забывайте сравнивать варианты от разных страховых компаний. Обратитесь за помощью к консультантам на Ukasko, чтобы сэкономить свое время и подобрать самый выгодный вариант страхования!