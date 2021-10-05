На Координационном совете по ценообразованию Барнаула утверждены новые тарифы на проезд в общественном транспорте

Сегодня под руководством заместителя главы администрации города по экономической политике Сергея Рябчуна состоялось заседание Координационного совета по ценообразованию, на котором были рассмотрены тарифы на проезд в общественном транспорте.

С предложением о пересмотре стоимости проезда обратились перевозчики, работающие по регулируемому тарифу, ООО «Евробус плюс» и МУП «Горэлектротранс».

В ходе заседания руководители данных транспортных компаний представили анализ расходов на обслуживание и организацию перевозок. В их числе — рост цен на топливо и смазочные материалы, на техническое обслуживание и ремонт подвижного состава, тарифов на коммунальные услуги. Приоритетной задачей является увеличение минимального размера оплаты труда линейным работникам.

Так, директор МУП «Горэлектротранс» г. Барнаула Николай Петряшин пояснил, что повышение стоимости проезда позволит решить ряд этих вопросов, в том числе, обеспечить работоспособность предприятия и, главное, решить кадровый вопрос, который наиболее остро стоит. Аналогичная ситуация, по словам генерального директора ООО «Евробус-плюс» Романа Арапова складывается и на предприятиях, обеспечивающих автобусное обслуживание городского транспорта. По предложению пассажироперевозчиков стоимость проезда в транспорте должна была повыситься до 37 рублей.

Координационный совет по ценообразованию Барнаула. Фото: пресс-служба администрации г. Барнаула.

Заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ирина Кожевникова представила результаты экономической экспертизы, которая включала анализ пассажиропотока, оценку затрат транспортных предприятий города на обслуживание, ремонт, обеспечение необходимых условий труда работников и другие обязательные расходы.

«По итогам проведенной экспертизы для обеспечения баланса интересов перевозчиков и пассажиров комиссией было принято решение об увеличении платы за проезд. При этом предусмотрено введение дифференцированной стоимости проезда, которое простимулирует переход пассажиров на электронные средства платежа и обеспечит прозрачность финансовых потоков. Для этого в городе проработана целая линейка электронных транспортных карт, увеличение по которым составит всего 3 рубля за поездку. Так, по единому проездному стоимость поездки определена на уровне действующего сегодня тарифа за наличные средства — 23 рубля (1380 рублей без ограничения числа поездок в течение месяца), по Электронному кошельку — 24 рубля», — проинформировала она.

Также сохранятся все ранее введенные льготы для отдельных категорий граждан по социальным транспортным картам. Для пенсионеров в границах города проезд составит 12 рублей (безлимитная карта 550 рублей), 15 рублей — в пригородной зоне (безлимитная карта 850 рублей). Для школьников из малообеспеченных семей стоимость проезда составит 8 рублей (безлимитная карта 400 рублей), для иных учащихся — 11 рублей (безлимитная карта 550 рублей) и 13 рублей — для студентов (безлимитная карта 650 рублей).

Для тех, кто пользуется общественным транспортом не регулярно, разовая поездка за наличный расчет и по бесконтактным банковским картам составит 28 рублей.

Пользователи, активировавшие карту до повышения тарифа, будут ездить по ранее установленной стоимости до окончания срока карты.

Ирина Кожевникова подчеркнула, что с учетом предлагаемых тарифных решений средний рост платы с использованием электронных средств платежа останется ниже уровня инфляции за срок, прошедший с момента последнего пересмотра тарифа, а именно с 1 января 2019 года.

Далее решение Координационного совета по ценообразованию будет утверждено постановлением администрации города. С учетом необходимых нормативных сроков новые тарифы могут вступить в силу не ранее 1 ноября текущего года.