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На коротких авиарейсах в России появится интернет

В России с апреля появится платный интернет на коротких авиарейсах «Аэрофлота».

Самолет "Аэрофлота".
Самолет "Аэрофлота".
Алексей Мартышкин

В этом году перевозчик оборудует доступом в интернет 16 своих среднемагистральных самолетов из семейства Airbus A320, пишут «Известия».

Пассажиру за выход в интернет в полете придется заплатить от $5 до $25. Неограниченный доступ кмессенджерам в полете обойдется в $5.

Еще две авиакомпании — Utair и «Уральские авиалинии» — сейчас прорабатывают вопрос запуска интернета на борту.

S7 Airlines не планирует в ближайшем будущем предоставлять пассажирам такую услугу. Оснащать интернетом самолеты авиакомпаний «Россия» и «Победа» также пока не планируется, заявили в пресс-службе «Аэрофлота».

Затраты «Аэрофлота» на оборудование 16 самолетов интернетом могут составить почти $8 млн.

Куда будут выполняться рейсы — пока не сообщается.

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