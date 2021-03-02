На коротких авиарейсах в России появится интернет

В этом году перевозчик оборудует доступом в интернет 16 своих среднемагистральных самолетов из семейства Airbus A320, пишут «Известия».
Пассажиру за выход в интернет в полете придется заплатить от $5 до $25. Неограниченный доступ кмессенджерам в полете обойдется в $5.
Еще две авиакомпании — Utair и «Уральские авиалинии» — сейчас прорабатывают вопрос запуска интернета на борту.
S7 Airlines не планирует в ближайшем будущем предоставлять пассажирам такую услугу. Оснащать интернетом самолеты авиакомпаний «Россия» и «Победа» также пока не планируется, заявили в пресс-службе «Аэрофлота».
Затраты «Аэрофлота» на оборудование 16 самолетов интернетом могут составить почти $8 млн.
Куда будут выполняться рейсы — пока не сообщается.