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На лечение детей. Пятёрочка и HENKEL передают 5 млн рублей подопечным фонда «Линия жизни»

Российская торговая сеть «Пятёрочка» и глобальный лидер клеевых технологий компания Henkel запускают совместную акцию «Подарите чудо жизни». В рамках благотворительного проекта 5 миллионов рублей будут направлены на лечение подопечных фонда «Линия жизни».

Пятёрочка и HENKEL передают 5 млн рублей подопечным фонда «Линия жизни».
Пятёрочка и HENKEL передают 5 млн рублей подопечным фонда «Линия жизни».
Архив торговой сети "Пятёрочка"

Принять участие в акции может каждый гость магазинов с 1 по 31 августа. Для этого достаточно приобрести в магазинах «Пятёрочки» единовременно не менее двух товаров компании Henkel. Часть средств от этих покупок будет переведена на счет благотворительного фонда «Линия жизни», который направит деньги на восстановительное лечение и лазерную терапию маленьких подопечных.

Михаил Ярцев,
директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка»:

­- Делать добрые дела, быть социально ответственным и неравнодушным очень просто. Благодаря нашей совместной с компанией Henkel акции мы окажем реальную помощь детям, подопечным фонда «Линия жизни», которые вместе со своими родителями, уверен, очень этого ждут. Вместе мы сможем сделать этот мир чуть лучше и добрее, поддержав тех, кто в этом больше всего нуждается.

Таким образом своевременную помощь получат 28 детей из разных регионов России — Липецкой, Тульской, Самарской, Тверской, Нижегородской, Смоленской областей, Краснодарского и Пермского краёв, Башкирии, Чувашии, республик Кабардино-Балкария, Адыгея, а также Москвы и области.

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