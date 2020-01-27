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На набережной Оби в Барнауле с 1 апреля будут раздавать интернет

В Барнауле в районе Нагорного парка и набережной Оби появится Wi-Fi-зона, сообщает администрация города.

Набережная Оби в Барнауле.
Набережная Оби в Барнауле.
barnaul.org

Технические моменты организации точек доступа обсуждались на совещании, которое состоялось на минувшей неделе в администрации города.

«В соответствии с федеральным стандартом „Умный город“, разработанным и утвержденным во исполнение национальной программы „Цифровая экономика Российской Федерации“ и национального проекта „Жилье и городская среда“, одним из мероприятий цифровизации городского хозяйства является обеспечение доступа к сети Wi-Fi в местах массового скопления людей и социально-значимых объектах», — рассказали в мэрии.

В Барнауле обеспечить сигналом планируется пешеходные дорожки Нагорного парка и набережной Оби.

Средства на организацию Wi-Fi-зоны в размере порядка 1,8 млн рублей на 2020−2022 годы предусмотрены муниципальной программой «Совершенствование муниципального управления и реализация национальной политики в городе Барнауле».

Воспользоваться технологией беспроводной сети можно будет в этом году, ориентировочно Wi-Fi-зона заработает с 1 апреля.

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