На очистных сооружениях канализации (ОСК) № 1 «Росводоканал Барнаул» прошли тактико-специальные учения Управления по делам ГО и ЧС г. Барнаула. Отрабатывались действия при аварии на химически опасном объекте, в которых были задействованы работники предприятия.

По легенде учений на объекте произошла утечка хлора. Перед сотрудниками ГО и ЧС и работниками водоканала стояла задача — оперативно провести эвакуацию и оказать помощь «пострадавшему». После срабатывания серены на ОСК прибыло аварийно-спасательное формирование. Определив место поражения и выставив специальные знаки, газоспасатели с помощью сотрудников водоканала проникли на территорию склада, эвакуировали «пострадавшего», передали работникам ОСК, которые доставили его в пункт оказания первой помощи. Итоги тренировки: чрезвычайная ситуация ликвидирована, жизнь «пострадавшего» вне опасности.

На объекте «Росводоканал Барнаул» прошли учения ГО и ЧС. Фото предоставлено «Росводоканал Барнаул».

Такие учения на объектах водоканала проводятся регулярно. Важно до мелочей отработать совместные действия сотрудников ГО и ЧС и предприятия, минимизировать время, провести эвакуацию и другие необходимые действия четко и слаженно, обеспечить безопасность персонала и жителей близлежащих домов. Вопросы безопасности — один из приоритетов работы «Росводоканал Барнаул». В компании уже второй год реализуется проект, направленный на совершенствование культуры безопасности и защиты от травматизма.

Отметим, что применять на практике полученные знания работникам водоканала и ГО и ЧС не приходилось ни разу: чрезвычайных ситуаций на объектах предприятия не было.

На объекте «Росводоканал Барнаул» прошли учения ГО и ЧС. Фото предоставлено «Росводоканал Барнаул». На объекте «Росводоканал Барнаул» прошли учения ГО и ЧС. Фото предоставлено «Росводоканал Барнаул». На объекте «Росводоканал Барнаул» прошли учения ГО и ЧС. Фото предоставлено «Росводоканал Барнаул». На объекте «Росводоканал Барнаул» прошли учения ГО и ЧС. Фото предоставлено «Росводоканал Барнаул».

Справка

Группа компаний «Росводоканал» — крупнейший в Российской Федерации частный оператор централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Под управлением ГК «Росводоканал» работают 6 региональных водоканалов России, обслуживающих свыше 5 млн потребителей в крупных административных и промышленных центрах: Барнауле, Воронеже, Краснодаре, Омске, Оренбурге и Тюмени.

«Росводоканал Барнаул» (ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ») осуществляет водоснабжение и водоотведение г. Барнаула с декабря 2004 года по долгосрочному договору аренды с администрацией города. Предприятие обслуживает более 1245 км водопроводных и более 887 км канализационных сетей. Оказывает услуги по водоснабжению и водоотведению более 667 тыс. жителей Барнаула.