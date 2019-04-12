На Общественном совете «Росводоканал Барнаул» обсудили перекладку сетей и концессионное соглашение

Сопредседателем совета выступил министр строительства и ЖКХ Алтайского края Иван Гилев.

Генеральный директор «Росводоканал Барнаул» Дмитрий Масловский рассказал об итогах работы предприятия в 2018 году и зимой 2019 года.

За последние годы аварийность на сетях водоснабжения снизилась в 2,5 раза и сейчас достаточно стабильна. Уменьшению числа аварий способствовали мероприятия по оптимизации работы системы водоснабжения. Однако в феврале в краевой столице произошли 3 резонансные аварии. Мы тщательно проанализировали причины и последствия этих ситуаций и извлекли для себя уроки. В том числе — пересмотрели программу ремонтов на 2019 год и основные средства направили на модернизацию сетей — 274 млн из 474 млн рублей. Запланирована перекладка 11 км канализационных сетей и почти 4 км водопроводных сетей, замена запорной арматуры, техническое обследование объектов", — отметил Дмитрий Масловский.

Наиболее обсуждаемой темой стала реализация инвестиционной программы предприятия на 2016−2020 гг. Она предполагает, что вложения водоканала составят почти 1,3 млрд рублей, источниками финансирования являются средства тарифа и плата за подключение от застройщиков. План на 2019 год — 335 млн рублей.

Заседание Общественного совета. Фото из архива «Росводоканал Барнаул».

Продолжается совместная работа по заключению концессионного соглашения между администрацией г. Барнаула и «Росводоканал Барнаул». Переход на концессию предполагает реализацию инвестпрограммы на сумму 3,4 млрд до 2030 года, более 1,6 млрд из которых запланированы на модернизацию сетей водоснабжения и водоотведения.

Также обсуждался вопрос перекладки сетей и координации этой работы с деятельностью по ремонту дорог в Барнауле.