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На Общественном совете «Росводоканал Барнаул» обсудили перекладку сетей и концессионное соглашение

В Барнауле прошло заседание Общественного совета «Росводоканал Барнаул», в котором приняли участие представители водоканала, Правительства Алтайского края, Алтайского краевого Законодательного Собрания, Барнаульской городской Думы.

Заседание Общественного совета.
Заседание Общественного совета.
Фото из архива «Росводоканал Барнаул».

Сопредседателем совета выступил министр строительства и ЖКХ Алтайского края Иван Гилев.

Генеральный директор «Росводоканал Барнаул» Дмитрий Масловский рассказал об итогах работы предприятия в 2018 году и зимой 2019 года.

За последние годы аварийность на сетях водоснабжения снизилась в 2,5 раза и сейчас достаточно стабильна. Уменьшению числа аварий способствовали мероприятия по оптимизации работы системы водоснабжения. Однако в феврале в краевой столице произошли 3 резонансные аварии. Мы тщательно проанализировали причины и последствия этих ситуаций и извлекли для себя уроки. В том числе — пересмотрели программу ремонтов на 2019 год и основные средства направили на модернизацию сетей — 274 млн из 474 млн рублей. Запланирована перекладка 11 км канализационных сетей и почти 4 км водопроводных сетей, замена запорной арматуры, техническое обследование объектов", — отметил Дмитрий Масловский.

Наиболее обсуждаемой темой стала реализация инвестиционной программы предприятия на 2016−2020 гг. Она предполагает, что вложения водоканала составят почти 1,3 млрд рублей, источниками финансирования являются средства тарифа и плата за подключение от застройщиков. План на 2019 год — 335 млн рублей.

Заседание Общественного совета.
Заседание Общественного совета.
Фото из архива «Росводоканал Барнаул».

Продолжается совместная работа по заключению концессионного соглашения между администрацией г. Барнаула и «Росводоканал Барнаул». Переход на концессию предполагает реализацию инвестпрограммы на сумму 3,4 млрд до 2030 года, более 1,6 млрд из которых запланированы на модернизацию сетей водоснабжения и водоотведения.

Также обсуждался вопрос перекладки сетей и координации этой работы с деятельностью по ремонту дорог в Барнауле.

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