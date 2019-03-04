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На Павловском ДОКе запустили энергоцентр

1 марта состоялся запуск энергетического центра на Павловском деревообратывающем комбинате: розжиг камеры сгорания твердого топлива. Это важный этап, предшествующий запуску ДОКа.

Павловский ДОК.
Павловский ДОК.
Фото пресс-службы ЛХК «Алтайлес».

В течение первых дней марта будет производиться сушка обмуровки котла энергетического центра, настройка системы автоматики, холодный запуск отдельных узлов и механизмов, производство первого пара и запуск в горячем режиме системы размола щепы. К концу недели ожидается прокрутка конвейерных систем со щепой, выпуск первого волокна. Получить первую плиту намерены к концу марта.

Павловский ДОК.
Павловский ДОК.
Фото пресс-службы ЛХК «Алтайлес».
Павловский ДОК.
Павловский ДОК.
Фото пресс-службы ЛХК «Алтайлес».
Павловский ДОК.
Павловский ДОК.
Фото пресс-службы ЛХК «Алтайлес».
Павловский ДОК.
Павловский ДОК.
Фото пресс-службы ЛХК «Алтайлес».

Напомним, в Алтайском крае готовится к запуску новый промышленный объект — Павловский ДОК. На комбинате будут работать 191 человек. ДОК полностью автоматизирован и соответствует критериям индустрии 4.0. Комбинат будет работать круглосуточно, 330 дней в году. Основная продукция — плиты МДФ. Сырье — щепа, опилки, низкосортная древесина.

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