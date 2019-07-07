На половину лица или в стиле «Матрицы»: какие солнцезащитные очки выбрать летом-2019

Солнцезащитные очки — отличный аксессуар, который приковывает к человеку внимание. Среди обилия модных тенденций лета-2019 altapress.ru выделил главные. Рассказываем, как выбирать трендовые формы солнцезащитных очков в этом сезоне.

Тринити

Маленькие, тонкие и продолговатые. Знаменитые очки родом из «Матрицы». Они представляют собой своеобразную смесь «кошачьего глаза» и «очков-авиаторов». Оправа легкая, практически незаметная, а зачастую есть только вверху. Такие модели будут уместны с любым нарядом, однако подойдут далеко не всем, так как укрупняют лицо.

D-frame

Большие очки, которые, как правило, закрывают внушительную часть лица. Получили свое название за сходство их формы с двумя перевернутыми буквами «D». Будьте готовы к тому, что брови в них, скорее всего, не будут видны. Модель более спортивная: такие очки тоже подойдут далеко не всем формам лица.

Очки 60-х годов

Солнце, хиппи, пластик. Как правило, такие оправы вы встретите в ярких цветах: оранжевый, сиреневый, розовый и другие. Сочетается и с классикой, и со спортом. А форму легко подобрать в зависимости от строения вашего лица: если не подошли маленькие очки, подберите такие же, но немного большего размера.

Кошачий глаз

Летом-2019, подбирая эти всем известные очки, можно немного переосмыслить их цвет и форму. Например, подобрать яркие модели, на тонкой душке или выполненные с инкрустацией различными материалами.

Декоративные детали

Актуально все, что привлекает внимание. Используйте очки, которые станут ярким акцентом в вашем образе. Это могут быть очки с цветными стеклами, бусинами, большими декоративными элементами и даже без стекла.

В этом сезоне будут пользоваться популярностью очки на цепочке. Но даже эта деталь может быть украшена по-разному: разных цветов, с жемчугом или пластмассовая.