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На посту: в День защиты детей энергетики готовы к оперативному реагированию

Персонал филиала ПАО «МРСК Сибири» (входит в ПАО «Россети») — «Алтайэнерго» готов к оперативному реагированию и ликвидации возможных технологических нарушений в работе электросетевого комплекса — на территории введен режим повышенной готовности.

Долгожданное лето начинается со штормового предупреждения Алтайского ЦГМС о неблагоприятных погодных условиях. В Алтайском крае днем 1 июня и ночью 2 июня ожидаются дожди, местами сильные, грозы, в отдельных районах град и шквалистый ветер до 25 м/сек.

До прекращения действия штормового предупреждения в зоне обслуживания филиала приостанавливаются все плановые работы. Персонал «Алтайэнерго» ведет контроль технического состояния оборудования. К оперативному реагированию готовы 244 аварийно-восстановительные бригады, укомплектованные транспортом, необходимой техникой. В каждом из семи производственных отделений филиала по всей территории региона подготовлены к работе 20 резервных источников снабжения электроэнергией (РИСЭ). Это передвижные дизель-генераторные установки, которые обеспечивают электроснабжение социальных объектов и категорийных потребителей на время устранения технологического нарушения.

В филиале работает оперативный штаб, организовано взаимодействие с Правительством Алтайского края, муниципалитетами, филиалом ПАО «ФСК ЕЭС» — МЭС Сибири и Главным управлением МЧС по Алтайскому краю.

В особом режиме работает контакт — центр предприятия. По бесплатному телефону 8−800−1000−380 потребители могут узнать всю необходимую информацию по вопросам электроснабжения, сообщить о случаях технологических нарушений на энергообъектах. Алтайэнерго напоминает всем жителям региона о необходимости соблюдения правил электробезопасности!

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