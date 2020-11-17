На повышенных тонах. Молодые предприниматели прошли спецподготовку в стрессовых условиях

Региональный центр « Мой бизнес » подготовил очередное испытание для участников конкурса #Фабрикабизнесидей. Они попали в «ежовые рукавицы» Михаила Хмелинина, руководителя и владельца ресторана «Sreda», а также кейтеринговой службы «Студия вкуса». Под его руководством молодые бизнесмены учились готовить ресторанное блюдо — под крики шефа и всеобщую суету. Подробнее читайте в нашем репортаже.

Не стой «оленем с опущенной головой»

Участников поделили на 2 команды. Первым нужно было приготовить котлетки из кролика, вторым — кабачки и цукини в качестве гарнира, а также соус.

Каждой из команд выдали технологическую карту, где были указаны ингредиенты и рецепт.

На приготовление давалось 40 минут, хотя профессиональная кухня справляется с такой задачей в два раза быстрее — отмечает Хмелинин.

«Даже если вы не умеете готовить — нужно взять инициативу в свои руки, сделать интересное и качественно блюдо. Других критериев нет. Не бойтесь совершать ошибки, но бойтесь бездействовать. Чтобы построить бизнес, ты должен быть лидером, а не стоять оленем с опущенной головой», — пояснил ресторатор.

Жаркая рабочая атмосфера

В узкой кухне полно людей — все толкаются, толпятся. Здесь конкурсанты, шеф, журналисты и съемочная группа. Чтобы пройти от одного стола к другому, участникам приходилось уворачиваться от камер и микрофонов, протискиваться по узким рядам.

Приготовление блюда проходило в большой суете, а крики шефа раздавались на всю кухню. Хмеленину приходилось кричать, чтобы унять шум и обратиться к конкурсантам. Иногда он в гневе стучал по столу. То и дело раздавались крики:

«Упыри, смотрите — первое, что вы должны попросить — это весы. Что вы делаете?!».

«Аааа, давайте быстрее!».

«Как сделать масло более эластичным?! Растопить. Так почему вы этого не делаете?!».

«Так, огузки, как дела?».

«Ты спрашиваешь, где розетка?! Как по-твоему плита работала, Ваня, без розетки, на батарейках?! Плита стоит у розетки, включай голову!».

«Посмотрите, что они творят — это смех, они подключают блендер. Если хотите поржать, подходите сюда».

«Ты будешь весь горох пинцетом выкладывать?! Для этого же есть ложка!»

«Ты что как обморок, ты чего трясёшься? Если ты в бизнесе деньги потеряешь, ты тоже будешь трястись? А чего ты сейчас боишься? Ты делаешь все правильно, давай — вперед».

Жаркая рабочая атмосфера. Дмитрий Лямзин

Конец демократии или никчемные парни

Капитан первой команды, Иван Кашеваров признается — готовить он не умеет совсем, разве что «сварить пельмени» или «пожарить картошку». И тем не менее, Иван проявил инициативу, он давал указания своим соратникам. По итогу, его команде удалось приготовить котлеты в срок и тем самым справится со своей задачей.

Второй команде повезло меньше. Они решали вопрос «демократически», отмечает капитан Даниил Рубцов, что не позволило должным образом организовать работу.

Михаил Хмелинин,

ментор:

— Ваша команда — абсолютно безынициативная, особенно парни. Сразу могу сказать, что вы ждали, когда девушка возьмет инициативу на себя. Как ты будешь руководить бизнесом, если не ты принимаешь решения? Парни — вы балласт.

Также молодые предприниматели попали в ловушку от шефа, который пытался всячески им мешать, выводить из себя — к примеру. Маргарита Бубнова, которая должна была приготовить кабачки, переделывала их дважды, а все потому, что Хмелинин намеренно указал в технологическом листе неверное время приготовления.

Михаил Хмелинин,

ментор:

— Что ты тут втихушечку все делаешь? Я этого не приму, у тебя все кабачки развалились, эта каша меня не устраивает. Переделывай.

Жаркая рабочая атмосфера. Дмитрий Лямзин

Несмотря на то, что две команды соперничали друг с другом, в конце испытания они должны были найти общий язык, поскольку готовили одно блюдо — ровно, как и в бизнесе, необходимо уметь вести переговоры с конкурентами. Шеф похвалил первую команду за работу, а второй сказал, что они провалили задание, но могут исправиться, если поработают над подачей.

Но и здесь вторая команда села в лужу — они решили полить соусом всё блюдо, хотя «положено» его располагать сбоку. А всё потому, считает Хмелинин, что командам не удалось договориться. С этим согласен и Иван Кашеваров.

Иван Кашеваров,

конкурсант:

— Со второй командой не получилось найти взаимодействия. У них, видимо, опустились руки после того, как шеф сказал им, что они провалили задание. Мы с ними пытались установить контакт, но они просто молчали, было видно, что ребята расстроены.

Подведение итогов

Хмелинин отметил, что намеренно пытался вывести конкурсантов из зоны комфорта, мешал им, потому что бизнес — это ежедневный стресс.

Михаил Хмелинин,

ментор:

— Участие в таком испытании обязательно поможет в бизнесе, там не бывает всё гладко. Каждый день — это стресс, и чтобы находить баланс, необходимо, находясь в такой среде, интуитивно находить выход, подсознательно, важно уметь рисковать и методом проб и ошибок искать верный путь.

Для Маргариты Бубновой подобная практика была особенно полезной — девушка хочет открыть вегетарианский ресторан. Сегодня она впервые попробовала себя в роли повара, и поняла, насколько сложна эта работа.

Жаркая рабочая атмосфера. Дмитрий Лямзин

Маргарита Бубнова,

конкурсант:

— Я поняла, что до открытия ресторана мне еще нужно дорасти. Мне сейчас 20 лет и я, как неопытная в этом деле, не проработавшая даже года в ресторане менеджером, администратором или помощником на кухне, не буду открывать свое заведение. Нужно изучить ресторанный бизнес изнутри, сегодня это отчасти получилось сделать — я узнала о тех его особенностях, о которых прежде не подозревала.

Иван Кашеваров считает, что стрессовая ситуация лишь мотивирует к действию, делает сильнее.

Иван Кашеваров,

конкурсант:

— Испытания показали, что в бизнесе нужно уметь быстро принимать решения. Я буду также продолжать учиться этому и в дальнейшем не бояться совершать ошибки. Считаю, это самое главное в бизнесе.

Аналогичный вывод для себя сделал и другой участник — Даниил Рубцов

Даниил Рубцов,

конкурсант:

— Практика показала, что в бизнесе каждый день бывают стрессы, и нужно уметь выходить из зоны комфорта. Поэтому нужно уметь быстро принимать решения и не бояться совершить ошибку — лучше ошибиться несколько раз, чем ничего не сделать и потерять выгоду для себя.

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