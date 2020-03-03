Погода в начале весны обманчиво теплая, поэтому идеальный вариант — присмотреться к покупке теплой куртки или пальто. Бесспорно, первый вариант намного практичнее, зато второй — эффектнее. Определиться с нелегким выбором помогут опытные продавцы-консультанты.
Романтичный образ можно создать с помощью легкого платья или юбки. А добавить нотку элегантности помогут стильные сумки и палантины.
Кроме того, в сети магазинов представлен широкий выбор футболок, рубашек и джемперов для мужчин, женщин и детей. Радуют цены на джинсы, которые начинаются от 1 тыс. рублей.
Известный факт — в удобной обуви и осанка лучше, и походка увереннее. Для поклонников спортивного стиля «Мерка» предлагает модные и качественные кроссовки, который подойдут как для прогулок по городу, так и для занятий спортом.
Приятный акцент для мамочек — открытие дисконт-отдела детской одежды, в котором будет представлен большой выбор вещей для малышей и подростков.
Помимо постоянных акций в «Мерке» можно получить дополнительную скидку на вещи 10%. Нужно лишь приобрести карту лояльности (стоимость — 100 рублей).
В честь главного весеннего праздника с 3 до 9 марта к карте лояльности предоставляется дополнительная скидка 8% *.
Три варианта стильных образов на весну от «Мерки».
Футболка — 439 руб.
Размер: 44 — 52
Куртка — 3999 руб.
Размер: S — 2XL
Брюки — 1049 руб.
Размер: 25 — 30
Кроссовки — 1399 руб.
Размер: 36−41.
С весенней скидкой такой стильный образ будет стоить всего 5646 рублей (экономия — 1240 рублей).
Обувь — 3299 руб.
Размер: 36−41.
Костюм — 2249 руб.
Размер: 42−48.
Куртка — 2799 руб.
Размер: 42−50.
Стоимость такого образа без скидки — 8347 рублей. С приятным бонусом от сети — 6844 рубля.
Пальто — 2249 руб.
Размер: S-M.
Платье — 1749 руб.
Размер: 42, 44
Сумка — 2799 руб.
Такой романтичный образ будет стоить со скидкой всего 5573 рубля.
Каждую неделю в «Мерке» действует скидка на определенную категорию товара, этот бонус суммируется с картой постоянного клиента.
Информацию о новых скидках и акциях постоянные покупатели получают с помощью sms-сообщений.
* В акции не участвуют товары с красными ценниками.
цены действительны на момент публикации