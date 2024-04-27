На продуктовых ярмарках барнаульцы потратили в три раза меньше денег, чем обычно

В Барнауле 27 апреля прошли продуктовые ярмарки. Горожане потратили на них 3,3 млн рублей, сообщает пресс-служба мэрии.

При этом на предыдущих ярмарках барнаульцы тратили по 9-10 млн рублей.

В 2024 году проведут 19 ярмарок. На них барнаульцы смогут купить фермерские овощи, фрукты, сыры, масла, мясо, рыбу.

Самое важное - в нашем Telegram-канале