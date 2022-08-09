Три участка под торговые центры продают рядом с аэропортом в Барнауле

Три земельных участка под многофункциональные центры продают в Барнауле. Находятся они рядом с аэропортом, всего в четырех километрах.

В прошлом году землю уже выставляли на торги за 190 млн рублей, но желающих их приобрести не нашлось. Сейчас общая цена снижена до 132 млн рублей.

Торги проводит институт жилищного строительства «Дом.РФ». По информации регулятора, продаваемые участки в будущем окружат жилые кварталы, поэтому они подходят для строительства общественных объектов — в частности, торговых центров, пишет «Амик».

Площадь самого крупного участка составляет 11,68 га. Его начальная цена составляет 51,5 млн рублей.

Второй участок — 9,08 га и стоимостью 44,9 млн рублей. Третий участок площадью 5,46 га обойдется в 36,2 млн рублей.

Торги пройдут 7 октября.