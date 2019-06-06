На сладкое. Шесть современных десертов от барнаульских кондитеров

Воздушное безе и красочные пряники, глянцевые пирожные и фигурный шоколад, полезные и просто очень красивые сладости — в Барнауле сегодня можно найти идеальный десерт даже для тех, кого сложно удивить. Пока кондитеры пекут, аltapress.ru выбирает лучшее.

Безусловный кондитерский хит в Instagram — муссовые торты и пирожные в зеркальной глазури. Во-первых, потому что они действительно красивые. Во-вторых — легкие и нежные на вкус. В-третьих, никакой надоевшей мастики. Как правило, такой десерт имеет основу из бисквита, а начинка может быть сделана из ягодного или фруктового пюре (конфи) или с кусочками ягод или фруктов (компоте). Главное же здесь — мусс: шоколадный, сливочный, кофейный или лавандовый, например. И глазурь, которая обычно создается на основе шоколада, глюкозного сиропа, сахара и желатина.

Где купить:

@karp.cake

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Сладости для сыроедов

Торты для сыроедов. instagram.com/raw_bakery/

Не так давно барнаульские кондитеры начали осваивать новое направление — raw-десерты. Это сладости для сыроедов, которые состоят только из натуральных продуктов. В составе обычно орехи, кокосовая стружка, фрукты, ягоды, какао-порошок, семена, крупы. При этом нет ни яиц, ни муки, ни молока. Такие десерты не подвергают термической обработке и в них вообще не используется сахар: вместо него добавляют сок топинамбура.

Где купить:

@raw_bakery

@suroedoff

Пряники всевозможных форм

Пряники. instagram.com/sladki_podarok_barnaul/

Имбирные, медовые, расписанные глазурью, в форме мультипликационных героев и даже бутылок виски — пусть современные пряники выглядят не так, как старорусские предшественники, вкус кондитеры обещают ничуть не хуже. Сегодня пряники покупают и как самостоятельное угощение, и как украшение для торта, например. Только следует быть осторожнее, приобретая такое лакомство совсем маленьким детям: в тесте содержатся специи, а в глазури — сухой белок и красители, которые могут вызвать аллергию.

Где купить:

@alla_prianushka

@sladki_podarok_barnaul

Десерты в стакане

Трайфл. instagram.com/pudra_cakes22/

Еще один модный в этом году вид десерта — так называемый трайфл (от англ. trifle «пустяк», «мелочь»). Готовить его начали в Англии, потом он стал популярен в США, а теперь и в России. Самое интересное, что как такового рецепта трайфла нет, потому что это «сборная солянка» из остатков других десертов. Что-то вроде бисквита в стакане: он красивый, и его удобно есть. И хотя повара называют трайфл «блюдом для ленивых», многие кондитеры и его превращают в искусство.

Где купить:

@pudra_cakes22

@bakencakebarnaul

Шоколад hand made

Шоколад. unsplash.com

Конфеты ручной работы, эксклюзивные плитки с фруктами, цветами и орехами, клубника в бельгийском шоколаде — это еще самое простое, что предлагают в Instagram барнаульские «шоколатье». Они могут составить для вас полноценное поздравление из шоколадных букв и сделать на заказ любую фигурку. Например, ящик инструментов, подкову «на счастье», школьные медали, танк или мотоцикл. К такому десерту обычно прилагается нарядная упаковка — то, что нужно для подарка.

Где купить:

@chocolavka22

@chokchok_brn

Лучшее от французов

Макарон. unsplash.com

Несколько лет назад в Барнауле, как и по всей России, стал очень популярным французский десерт макарон. Это печенье-безе, которое готовится из белой миндальной муки. У него бывают самые разные начинки: например, шоколадный ганаш, лимонный курд, крем-брюле, крем с маскарпоне, орехи, ягодные муссы. Все что угодно, но главное — печенье макарон всегда круглое, нежное и одновременно хрустящее.

Где купить:

@choco_mac_

@katecake22