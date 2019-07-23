Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
23 июля 20°C
116

На волне перемен. Барнаульская водяная компания провела ребрендинг легендарной воды Алтая

В 2019 году Барнаульской водяной компании — алтайскому производителю бутилированных вод — исполнилось 18 лет. Свое «совершеннолетие» компания отметила новым образом воды «Легенда жизни».

Новый образ воды «Легенда жизни».
Новый образ воды «Легенда жизни».
Фото из архива ООО "БВК".

Наталья Бобина,
директор по развитию:

За 18 лет визуальный образ «Легенды» менялся несколько раз — от романтичного образа девушки с кувшином до сказочного: с алтайскими горами, бескрайним небом и стремительными волнами.

Новый образ воды «Легенда жизни».
Новый образ воды «Легенда жизни».
Фото из архива ООО «БВК».

Что нас подтолкнуло на перемены? Планка развития с каждым годом становится выше. Высокий уровень развития задают прежде всего наши клиенты. Мы провели исследование, которое определило, что «Легенда жизни» ассоциируется с полезной водой Алтая. Кроме того, мы выяснили, какая бутылочка больше всего нравится потребителям. И вот итог: новый, современный облик этикетки, эргономичная форма бутылочки, ее приятно и удобно держать в руке. А качество? Качество, как и всегда, самое высокое.

Новый стиль «Легенды жизни» разработало известное брендинговое агентство Punk you brands. Облик полезной воды Алтая соответствует современным трендам графики и дизайна: уникальный шрифт, лаконичные элементы, строгие формы и узнаваемые волны.

По словам Лидии Сухачевой, руководителя отдела маркетинга, «панкам» удалось передать через этикетку миссию Барнаульской водяной компании — заботу о здоровье каждого человека с первых дней жизни.

Новый образ воды «Легенда жизни».
Новый образ воды «Легенда жизни».
Фото из архива ООО «БВК».

На полках магазинов, в домах и офисах жителей Барнаула и Алтайского края пока будут встречаться два образа «Легенды» — старый и новый. Ведь ребрендинг — дело не быстрое! Однако компания прилагает все усилия, чтобы как можно скорее порадовать клиентов новым дизайном полезной воды.

Справка

Барнаульская водяная компания — лидер производства и доставки бутилированной воды в Алтайском крае. С 2001 года компания производит полезную воду «Легенда жизни». Эта вода известна своей функциональностью: «Легенда» с йодом способствует профилактике йододефицита, вода с йодом, фтором и селеном стимулирует работу иммунитета, защищая организм от простудных и сердечно-сосудистых заболеваний. Полезность «Легенды жизни» доказана исследованиями, а качество подтверждено многочисленными наградами. Но самое главное подтверждение пользы и качества — доверие клиентов.

Заказать «Легенду жизни» можно по телефонам в Барнауле: 777−777, в Бийске: 400−000 или на сайте: 777−777.org. А также через WhatsАpp: +79039957222.

  • Реклама

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Новости
Вся лента
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость