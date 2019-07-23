На волне перемен. Барнаульская водяная компания провела ребрендинг легендарной воды Алтая

Наталья Бобина,
директор по развитию:
За 18 лет визуальный образ «Легенды» менялся несколько раз — от романтичного образа девушки с кувшином до сказочного: с алтайскими горами, бескрайним небом и стремительными волнами.Новый образ воды «Легенда жизни».Фото из архива ООО «БВК».
Что нас подтолкнуло на перемены? Планка развития с каждым годом становится выше. Высокий уровень развития задают прежде всего наши клиенты. Мы провели исследование, которое определило, что «Легенда жизни» ассоциируется с полезной водой Алтая. Кроме того, мы выяснили, какая бутылочка больше всего нравится потребителям. И вот итог: новый, современный облик этикетки, эргономичная форма бутылочки, ее приятно и удобно держать в руке. А качество? Качество, как и всегда, самое высокое.
Новый стиль «Легенды жизни» разработало известное брендинговое агентство Punk you brands. Облик полезной воды Алтая соответствует современным трендам графики и дизайна: уникальный шрифт, лаконичные элементы, строгие формы и узнаваемые волны.
По словам Лидии Сухачевой, руководителя отдела маркетинга, «панкам» удалось передать через этикетку миссию Барнаульской водяной компании — заботу о здоровье каждого человека с первых дней жизни.
На полках магазинов, в домах и офисах жителей Барнаула и Алтайского края пока будут встречаться два образа «Легенды» — старый и новый. Ведь ребрендинг — дело не быстрое! Однако компания прилагает все усилия, чтобы как можно скорее порадовать клиентов новым дизайном полезной воды.
Справка
Барнаульская водяная компания — лидер производства и доставки бутилированной воды в Алтайском крае. С 2001 года компания производит полезную воду «Легенда жизни». Эта вода известна своей функциональностью: «Легенда» с йодом способствует профилактике йододефицита, вода с йодом, фтором и селеном стимулирует работу иммунитета, защищая организм от простудных и сердечно-сосудистых заболеваний. Полезность «Легенды жизни» доказана исследованиями, а качество подтверждено многочисленными наградами. Но самое главное подтверждение пользы и качества — доверие клиентов.
Заказать «Легенду жизни» можно по телефонам в Барнауле: 777−777, в Бийске: 400−000 или на сайте: 777−777.org. А также через WhatsАpp: +79039957222.