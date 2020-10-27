На 40% взлетели цены на красную икру

Сейчас икра горбуши предлагается по оптовой цене от 3,7 тыс. за один килограмм, кеты — по 4 тыс. рублей, кижуча — по 4,5 тысячи, рассказал глава информационного агентства по рыболовству Александр Савельев. При этом есть и отдельные факты повышения цены на красную икру до 8 тыс. рублей за килограмм.
Однако дорожает не только икра новой неблагоприятной путины, но и прошлогодняя, когда вылов лососей был высоким.
При этом у покупателя нет возможности идентифицировать икру и «приходится порой платить за прошлогоднюю икру по нынешним скакнувшим вверх ценам», пишет bfm.ru.
К Новому году цены поднимутся еще выше, уверен эксперт.