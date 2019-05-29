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На юг Сибири идёт летняя жара: база отдыха открыла летний сезон без комаров и принимает детей бесплатно

Лето в Сибири короткое. Наверное, именно поэтому мы — сибиряки особенно ждём тепла и стараемся провести лето интересно и с удовольствием, чтобы потом было что вспоминать долгой сибирской зимой.

База отдыха «Русский Дом»
База отдыха «Русский Дом»
Фото предоставлено рекламодателем.

База «Русский Дом» расположена в живописном месте на границе НСО и Алтайского края, всего в двух часах езды от Новосибирска. Отдохнуть от будней мегаполиса вам поможет чистый воздух соснового бора и прекрасный берег сибирской реки Чумыш (приток Оби).

Река Чумыш.
Река Чумыш.
Фото предоставлено рекламодателем.

Вот все и дождались — на ближайшие 10 дней прогнозируется по-настоящему летняя, даже жаркая погода. В более южных окрестностях «Русского Дома» температура воздуха прогреется даже на несколько градусов выше, чем в Новосибирске, на первые дни лета — до +30 градусов по Цельсию!

База отдыха «Русский Дом»
База отдыха «Русский Дом»
Фото предоставлено рекламодателем.
База отдыха «Русский Дом»
База отдыха «Русский Дом»
Фото предоставлено рекламодателем.
База отдыха «Русский Дом»
База отдыха «Русский Дом»
Фото предоставлено рекламодателем.

Лошади и пони — для верховых прогулок и фото сессий, речные прогулки на катерах, отдых на пристани, где можно загорать и даже уже купаться, русские бани с уже свежими вениками, прогулки по цветущим полям и лесу, вечерние дискотеки.

База отдыха «Русский Дом»
База отдыха «Русский Дом»
Фото предоставлено рекламодателем.

Гости «Русского Дома» с удовольствием отдыхают по принципу «всё включено», в стоимость, которая оплачивается только раз, входит проживание, завтраки, обеды, ужины, пикники на природе и все развлечения, которых множество, и доступно все это ежедневно.

База отдыха «Русский Дом»
База отдыха «Русский Дом»
Фото предоставлено рекламодателем.

Немаловажный момент для отдыха на природе — комаров еще почти нет! Для Сибири — это просто чудо.

В честь открытия летнего сезона и Дня защиты детей объявлена акция для гостей с детьми:
  • бесплатно детки до 7 лет
  • скидка 75% с 8 до 10 лет
  • скидка 50% с 11 до 14 лет

Период действия акции с 31 мая по 7 июня 2019 г.

База отдыха «Русский Дом»
База отдыха «Русский Дом»
Фото предоставлено рекламодателем.

Детки придут в восторг от Корабля «Любовь» с настоящими мачтами, штурвалом и морской волной в иллюминаторах и настоящей — ожившей «Избушки на курьих ножках»!

Продолжает также действовать акция раннего бронирования на лето 2019 (за месяц и ранее) — предоставляется скидка от 5 до 15%.

Лето пришло! Приезжайте в гости! Будем рады вам!

База отдыха «Русский Дом»
База отдыха «Русский Дом»
Фото предоставлено рекламодателем.
База отдыха «Русский Дом»

Сайт: www.russ-dom.ru
Е-mail: russ-domru@ya.ru
Социальные сети: ВКонтакте, Инстаграм

Отправить online запрос>>

Справки и бронирование — через администраторов базы по телефонам:
913−279−70−89, 913−217−75−32, (385−91) 3−40−80, (385−91) 3−40−64,

Схема проезда из Барнаула

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