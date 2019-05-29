На юг Сибири идёт летняя жара: база отдыха открыла летний сезон без комаров и принимает детей бесплатно

Лето в Сибири короткое. Наверное, именно поэтому мы — сибиряки особенно ждём тепла и стараемся провести лето интересно и с удовольствием, чтобы потом было что вспоминать долгой сибирской зимой.

База «Русский Дом» расположена в живописном месте на границе НСО и Алтайского края, всего в двух часах езды от Новосибирска. Отдохнуть от будней мегаполиса вам поможет чистый воздух соснового бора и прекрасный берег сибирской реки Чумыш (приток Оби).

Река Чумыш. Фото предоставлено рекламодателем.

Вот все и дождались — на ближайшие 10 дней прогнозируется по-настоящему летняя, даже жаркая погода. В более южных окрестностях «Русского Дома» температура воздуха прогреется даже на несколько градусов выше, чем в Новосибирске, на первые дни лета — до +30 градусов по Цельсию!

База отдыха «Русский Дом» Фото предоставлено рекламодателем. База отдыха «Русский Дом» Фото предоставлено рекламодателем. База отдыха «Русский Дом» Фото предоставлено рекламодателем.

Лошади и пони — для верховых прогулок и фото сессий, речные прогулки на катерах, отдых на пристани, где можно загорать и даже уже купаться, русские бани с уже свежими вениками, прогулки по цветущим полям и лесу, вечерние дискотеки.

База отдыха «Русский Дом» Фото предоставлено рекламодателем.

Гости «Русского Дома» с удовольствием отдыхают по принципу «всё включено», в стоимость, которая оплачивается только раз, входит проживание, завтраки, обеды, ужины, пикники на природе и все развлечения, которых множество, и доступно все это ежедневно.

База отдыха «Русский Дом» Фото предоставлено рекламодателем.

Немаловажный момент для отдыха на природе — комаров еще почти нет! Для Сибири — это просто чудо.

В честь открытия летнего сезона и Дня защиты детей объявлена акция для гостей с детьми: бесплатно детки до 7 лет

детки до 7 лет скидка 75% с 8 до 10 лет

с 8 до 10 лет скидка 50% с 11 до 14 лет Период действия акции с 31 мая по 7 июня 2019 г.

База отдыха «Русский Дом» Фото предоставлено рекламодателем.

Детки придут в восторг от Корабля «Любовь» с настоящими мачтами, штурвалом и морской волной в иллюминаторах и настоящей — ожившей «Избушки на курьих ножках»!

Продолжает также действовать акция раннего бронирования на лето 2019 (за месяц и ранее) — предоставляется скидка от 5 до 15%.

Лето пришло! Приезжайте в гости! Будем рады вам!