На юг Сибири идёт летняя жара: база отдыха открыла летний сезон без комаров и принимает детей бесплатно

База «Русский Дом» расположена в живописном месте на границе НСО и Алтайского края, всего в двух часах езды от Новосибирска. Отдохнуть от будней мегаполиса вам поможет чистый воздух соснового бора и прекрасный берег сибирской реки Чумыш (приток Оби).
Вот все и дождались — на ближайшие 10 дней прогнозируется по-настоящему летняя, даже жаркая погода. В более южных окрестностях «Русского Дома» температура воздуха прогреется даже на несколько градусов выше, чем в Новосибирске, на первые дни лета — до +30 градусов по Цельсию!
Лошади и пони — для верховых прогулок и фото сессий, речные прогулки на катерах, отдых на пристани, где можно загорать и даже уже купаться, русские бани с уже свежими вениками, прогулки по цветущим полям и лесу, вечерние дискотеки.
Гости «Русского Дома» с удовольствием отдыхают по принципу «всё включено», в стоимость, которая оплачивается только раз, входит проживание, завтраки, обеды, ужины, пикники на природе и все развлечения, которых множество, и доступно все это ежедневно.
Немаловажный момент для отдыха на природе — комаров еще почти нет! Для Сибири — это просто чудо.
- бесплатно детки до 7 лет
- скидка 75% с 8 до 10 лет
- скидка 50% с 11 до 14 лет
Период действия акции с 31 мая по 7 июня 2019 г.
Детки придут в восторг от Корабля «Любовь» с настоящими мачтами, штурвалом и морской волной в иллюминаторах и настоящей — ожившей «Избушки на курьих ножках»!
Продолжает также действовать акция раннего бронирования на лето 2019 (за месяц и ранее) — предоставляется скидка от 5 до 15%.
Лето пришло! Приезжайте в гости! Будем рады вам!
Сайт: www.russ-dom.ru
Е-mail: russ-domru@ya.ru
Социальные сети: ВКонтакте, Инстаграм
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Справки и бронирование — через администраторов базы по телефонам:
913−279−70−89, 913−217−75−32, (385−91) 3−40−80, (385−91) 3−40−64,