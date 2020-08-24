Набсовет Сбербанка решил выплатить 422 млрд рублей дивидендов за 2019 год

Несмотря на ситуацию, сложившуюся из-за пандемии, Сбербанк принял решение выплатить дивиденды за 2019 год в размере 50% от чистой прибыли, общая сумма которых составит 422 млрд рублей. Банк не стал отступать от решения, принятого еще в марте 2020-го.
Герман Греф,
президент, председатель правления ПАО Сбербанк:
В этом году были выплачены самые высокие дивиденды за всю историю не только Сбербанка, но и корпоративного рынка России. До этого ни одна компания не выплачивала столь большие проценты по акциям.
Председатель правления Сбербанка отметил, что решение продиктовано пониманием текущей ситуации — достаточность капитала во всех сценарных планах, отработанных за прошедшие семь месяцев 2020 года, превышает установленный банком минимум в 12,5%.
Герман Греф,
президент, председатель правления ПАО Сбербанк:
Это стало основанием для того, чтобы принять решение о выплате 50% дивидендов в такое непростое для мировой и российской экономики время. Второго банка, который пошел на такой шаг, вы не найдете.
За последние полгода прибыль Сбербанка упала на 40%, тем не менее итоги работы в течение семи месяцев внушают оптимизм. Чистая прибыль отстает от результатов прошлого года всего на 22,5% и составляла на 30 июля 2020-го 403 млрд рублей. Члены Наблюдательного совета отметили, что первое полугодие закончено с неплохим результатом.
Герман Греф, президент,
председатель правления ПАО Сбербанк:
За шесть месяцев мы существенно сократили расходы. Наши цифровые сервисы открыли широкие возможности для клиентов, в отличие от клиентов других банков они практически не почувствовали проблем с предоставлением услуг. За счет этого существенно выросли наши доли на ипотечном рынке и рынке потребкредитования. В целом кредитный портфель увеличился на 7 процентных пунктов.
Герман Греф отметил и позитивные изменения состава акционеров. Значительная доля реестра, а именно 500 тыс. позиций, занимают физические лица. А дивидендная доходность в этом году составила более 8%. Таким образом, на сегодняшний день с учетом инфляции Сбербанк стал наиболее выгодной площадкой для размещения денег.
Помимо выплат по дивидендам Наблюдательный совет банка 21 августа принял решение о включении в список кандидатур для голосования двух новых кандидатов: Владимира Колычева, заместителя министра финансов РФ, и Дмитрия Чернышенко, заместителя председателя правительства РФ.
Кроме того, Набсовет обсудил результаты проверок, проведенных службой внутреннего аудита банка, и рассмотрел актуализированную информацию о структуре компаний новой экономики экосистемы Сбербанка, метриках экосистемы Сбербанка по итогам первого полугодия этого года.