Набсовет Сбербанка решил выплатить 422 млрд рублей дивидендов за 2019 год

Несмотря на ситуацию, сложившуюся из-за пандемии, Сбербанк принял решение выплатить дивиденды за 2019 год в размере 50% от чистой прибыли, общая сумма которых составит 422 млрд рублей. Банк не стал отступать от решения, принятого еще в марте 2020-го.

В этом году были выплачены самые высокие дивиденды за всю историю не только Сбербанка, но и корпоративного рынка России. До этого ни одна компания не выплачивала столь большие проценты по акциям.