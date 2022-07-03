Начинка вкусная, но… Почему пирожки в Сростках не могут стать сильным брендом, рассказал эксперт

Туристы теряют интерес к пирожкам в алтайском селе Сростки, заявил в коронке на сайте « Российской газеты » глава Сростинского сельсовета Алексей Боян.

По его словам, «местная» выпечка дорожает и становится менее качественной. В результате, даже при высокой конкуренции из нее не получается сделать такой же бренд, как из меда.

«Поток туристов большой, а сростинские пироги весьма посредственные <…> На Новом рынке начинка вкусная, но к качеству теста есть вопросы. На Старом же рынке постоянно меняется качество выпечки», — отметил Боян.

Цены на пирожки «космические», добавил глава Сростинского сельсовета: на Новом рынке — 80 рублей, а на Старом — вдвое больше.

«Там можно купить хороший беляш, но за 150 рублей. Спрашиваю: «Почему так дорого?» В ответ: «Мясо растет в цене, собственник за аренду помещений дерет большие деньги», — подчеркнул он.

Олег Хорохордин , Виктор Томенко и пирожки. t.me/ayboltay

Алексей Боян объяснил, что у высоких цен три причины: Сростки — традиционное место для перекуса с 1990-х,

Рядом два магазина крупных торговых сетей,

У отдыхающих много денег.

Но очевидно, утверждает он, многие туристы перестали интересоваться сростинскими пирожками.

«Посетителей на базарах, по моим наблюдениям, особо не прибавляется. Последствия раскола «пирожкового» рынка привели к потере туристов, которые открыли для себя новые места, где можно хорошо поесть», — сказал Боян.

Кстати, эксперты выяснили, какие продукты в Барнауле оказались самыми дешевыми в Сибири. Подробнее об этом — в материале «Греча, вот это встреча».