Надежная защита для любой стройки: «Алтай Герметик +» умеет оберегать металл, бетон, дерево и асфальт

Любой строитель знает, что надежность и долговечность конструкций, зданий и дорог зависит не только от качества работ, но и от защищенности от внешних воздействий. В условиях агрессивного сибирского климата этот фактор зачастую становится определяющим для эксплуатации любых объектов. А значит, никакая стройка невозможна без использования современных герметизирующих, гидроизоляционных, битумных и других материалов подобного рода.

Вот уже на протяжении почти 20 лет надежным и проверенным партнером строителей является компания «Алтай Герметик +», предлагающая новейшие материалы и технологии.

«Алтай Герметик +» работает не только в сфере реализации новейших материалов, но и самостоятельно выполняет гидроизоляционные работы с использованием современного оборудования.

Кроме проникающей гидроизоляции, компания — единственная в крае — использует иньекционные технологии в системе гидроизоляции.

Команда «Алтай Герметик +» активно сотрудничает не только с крупнейшими застройщиками, но и с дорожными службами и управлениями Алтайского края, поставляя битумные материалы и мастики.

Александр Коровин,

учредитель компании «Алтай Герметик +»:

— Никакая стройка невозможна без использования современных герметизирующих, гидроизоляционных, битумных и других материалов подобного рода. И здесь наша команда представляет на рынке современные и высокотехнологичные продукты.

В настоящее время компания вывела взаимодействие с дорожниками на новый уровень — с 2020 года «Алтай Герметик +» наладил собственное производство данных материалов.

Среди флагманских продуктов компании особое место занимает битумно-полимерная гидроизоляционная мастика «ГИДРОИЗОЛ». Данный раствор нефтяного битума модифицирован полимерными добавками. Мастика идеально подходит для устройства и ремонта мягких кровель, а также для гидроизоляции металлических, железобетонных и иных конструкций.

Показательно, что мастичное покрытие «ГИДРОИЗОЛ» начинает противостоять дождю не позднее, чем через час после нанесения.

Битумно-полимерная гидроизоляционная мастика «ГИДРОИЗОЛ» для кровли. Компания «Алтай Герметик +» Битумно-полимерная гидроизоляционная мастика «ГИДРОИЗОЛ» для кровли. Компания «Алтай Герметик +» Битумно-полимерная гидроизоляционная мастика «ГИДРОИЗОЛ» для кровли. Компания «Алтай Герметик +» Битумно-полимерная гидроизоляционная мастика «ГИДРОИЗОЛ» для кровли. Компания «Алтай Герметик +»

Обеспечить надежную защиту от негативных внешних воздействий также поможет битумно-полимерный праймер «ГИДРОИЗОЛ» от компании «Алтай Герметик +». Это грунтовочный материал глубокого проникновения, который применяется для подготовки основания перед укладкой кровельных и гидроизоляционных материалов.

Данный материал необходим для обеспечения качественного приклеивания рулонных материалов к основанию. Также он предназначен для защиты металлических, бетонных, деревянных и других изделий, конструкций и коммуникаций, эксплуатирующихся на открытом воздухе и под землей.

Защитные покрытия праймера обладают механической прочностью, эластичностью, которые сохраняются в широком диапазоне температур от -50°С до +55°С.

Битумно-полимерный праймер «ГИДРОИЗОЛ» ( грунтовка). Компания «Алтай Герметик +» Битумно-полимерный праймер «ГИДРОИЗОЛ» ( грунтовка). Компания «Алтай Герметик +» Битумно-полимерный праймер «ГИДРОИЗОЛ» ( грунтовка). Компания «Алтай Герметик +»

Что же касается нужд дорожников, то подспорьем для них является производимый компанией «Алтай Герметик +» герметик «Гидроизол БПГ-50», предназначенный для герметизации деформационных швов на бетонных и асфальтобетонных дорожных покрытиях, эксплуатируемых в условиях сурового сибирского климата.

Вся перечисленная продукция производится по отработанной рецептуре с использованием качественного сырья. Каждая партия готового продукта контролируется и проверяется лабораторией, что гарантирует создание надежных материалов.

Битумно-полимерная гидроизоляционная мастика «ГИДРОИЗОЛ». Компания «Алтай Герметик +» Битумно-полимерная гидроизоляционная мастика «ГИДРОИЗОЛ». Компания «Алтай Герметик +» Битумно-полимерная гидроизоляционная мастика «ГИДРОИЗОЛ». Компания «Алтай Герметик +» Битумно-полимерная гидроизоляционная мастика «ГИДРОИЗОЛ». Компания «Алтай Герметик +» Битумно-резиновая гидроизоляционная мастика «ГИДРОИЗОЛ». Компания «Алтай Герметик +» Битумно-резиновая гидроизоляционная мастика «ГИДРОИЗОЛ». Компания «Алтай Герметик +» Битумно-резиновая гидроизоляционная мастика «ГИДРОИЗОЛ». Компания «Алтай Герметик +» Битумно-резиновая гидроизоляционная мастика «ГИДРОИЗОЛ». Компания «Алтай Герметик +»

Справка Компания «Алтай Герметик +» была основана в декабре 2004 года, в настоящее время она имеет тесные партнерские отношения с крупнейшими строительными организациями Алтайского края, такими как ООО «Жилищная инициатива», ЗАО «БКЖБИ-2», ООО «Сибирия», ООО «Алгоритм» и др. Постоянными потребителями продукции «Алтай Герметик +» являются производители светопрозрачных конструкций ООО «Завод Консиб», ООО «Компания Венталь», ООО «Стройпласт» и др. «Алтай Герметик +» является единственным дилером в Алтайском крае и Республике Алтай заводов-производителей ЗАО «ГК «Пенетрон-­Россия» (Екатеринбург), ЗАО «Гермаст» (Дзержинск), ООО «Призма» (Новосибирск), ООО «Специальные покрытия» (Москва). Также компания является представителем на Алтае ООО «Сази» (Москва), ООО «Олива» (Москва), ООО «Герметсоюз» (Санкт-Петербург).

Алтай Герметик +

Адрес: Барнаул, пр. Космонавтов, 20А

Тел/факс: 8 (3852) 556−500

Инстаграм: @altaigermetikplus

Сайты: www.altay-germetik.ru, altgermetik22.ru, altay-germetik1.pulscen.ru