Чтобы мы делали в саду и огороде без своих верных помощников — садовых инструментов. Они облегчают труд и делают работу в саду не каждодневной тягостью, а приятной радостью. Садовый инструмент должен быть качественным, многофункциональным и, желательно, недорогим.

Надежный инструмент для сада и огорода теперь во всех хозмаркетах «Агроном»!

Пожалуй, самыми надежными, прочными и долговечными инструментами на сегодняшнем рынке могут похвастаться бренды Finland и Truper.

Компания Truper родом из Мексики. На рынке она уже 50 лет. В ее инструментах — лучшее сочетание цены и качества товара. Truper занимает лидирующее место среди производственных компаний и продает инструменты для всех областей применения. Является самым крупным импортером инструментов в мире и прекрасно конкурирует с производителями более чем 30 стран.

Бренд Finland вышел на рынок в 2012 году и сразу занял достойное место среди производителей инвентаря в России. Для изготовления инструментов используются легкие и прочные композитные материалы, высокопрочные пластмассы, сталь с необходимыми для определенной работы свойствами, сплавы алюминия. Инженерные решения делают инструменты легкими и удобными, не требующими больших усилий при работе.

Чтобы труд в саду и огороде приносил удовольствие, а не превращался в изнурительную работу, следует обзавестись хорошими инструментами. Компании Truper и Finland заботятся о создании таких инструментов, которые облегчат нелегкий труд в саду и избавят организм от сильных нагрузок.

Приобретая инструменты этих двух компаний, можно забыть о покупке очередного инвентаря, потому что старый сломался. Инструменты будут служить вам верой и правдой, станут помощниками и наверняка любимчиками.

Надежность, эргономичность, высокая производительность труда, долгий срок службы, а также просто приятный глазу яркий и стильный дизайн… Плюсы инструментов можно перечислять до бесконечности. Поэтому компания «Агроном» сейчас делает больший акцент на инструменты этих компаний. Ведь никому не хочется выбрасывать уйму денег на инструменты, которые быстро ломаются.

Приятный бонус тем, кто бы хотел попробовать инструменты Truper и Finland в действии, — скидка 15% во всех хозмаркетах «Агроном» с 13 по 23 июня 2019 г.

Хозмаркет «Агроном» в г. Барнауле расположен по адресу: ул. Взлетная , 2-к ВДНХ.

2-к ВДНХ. ул. Северо-Западная , 6 «Сельхозрынок»

6 «Сельхозрынок» ул. Попова , 82/2 , за ТЦ «Малина».

82/2 за ТЦ «Малина». Змеиногорский тракт , 91-В «Цветы Алтая».

91-В «Цветы Алтая». пр-т Космонавтов , 59 ТПК Алтайского Края ( Китайский рынок) Единая справочная: 8 (3852) 60-30-30, 8 (913) 210-30-30 Новоалтайск: ул. Деповская 17/2 за ТЦ «Альфа»; тел.: 8 (3852) 60-20-20 , 8 (913) 210-20-20 Бийск: ул. Революции, 90 (склад1, бывшая овощебаза); тел.: 8 (3854) 555−656, 8 (913) 260-60-60 Рубцовск: пер. Союзный, 1; тел.: 8 (38557) 70−3−33, 8 (913) 260-33-33

ИП Яковлев А. В. ОГРНИП 304222413900049. Предложение действительно на момент публикации. Подробную информацию по скидкам вы сможете получить на сайте agronom22.ru.