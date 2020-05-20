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Надия Черкасова вошла в топ-20 рейтинга экспертов в сфере малого и среднего бизнеса центра политической конъюнктуры

Надия Черкасова, заместитель президента-председателя правления банка «Открытие», вице-президент, председатель комитета по развитию женского предпринимательства «ОПОРЫ РОССИИ» вошла в топ-20 наиболее авторитетных экспертов в сфере малого и среднего бизнеса. Рейтинг составлен центром политической конъюнктуры по заказу экспертного института социальных исследований.

В список лучших попали специалисты, в активе которых не только успешные бизнес-кейсы, но также знания и навыки в области взаимодействия с государственным и гражданским секторами. Рейтинг составлен на основе расчета индекса востребованности эксперта, включающего в себя четыре критерия: упоминаемость в СМИ, признание и популярность среди профессионального сообщества.

В качестве одного из главных выводов авторы исследования приводят большую практиктическую ориентированность экспертов в сфере МСП, чем представителей других экспертных сообществ; высокий авторитет в сообществе лиц, защищающих права бизнесменов; наличие конкуренции между общественными организациями, представляющими интересы предпринимателей; возросшее количество женщин в бизнесе. Кроме того, отмечается, что объемы финансовых активов, которыми тот или иной эксперт управляет или имеет в собственности, не являются определяющим фактором успешности на общественном поприще.

ПАО Банк «ФК Открытие»

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