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Нагорную часть Барнаула и медкластер начали отапливать от ТЭЦ

Пять больниц, больше сотни домов и более двух десятков других зданий в нагорной части Барнаула переключили с котельной на ТЭЦ-3. На это потратили 300 млн рублей, сообщили в «Сибирской генерирующей компании» (СГК).

Вид на медкластер.
Вид на медкластер.
mcr-alt.ru.

Компания заменила участок трубопровода от тепломагистрали М-34 до насосной Кутузова, 2в на трубы большего диаметра — с 300 до 500 мм. Протяженность этой теплотрассы 660 метров.

Помимо этого специалисты построили и реконструировали еще 2,1 км тепловых сетей и обновили перекачиващие насосы. Теперь они позволяют поддерживать необходимое давление для этой части города.

Работы, которые могли повлиять на теплоснабжение потребителей, энергетики выполнили до начала отопительного периода. Остальное завершили зимой. Переключение прошло достаточно оперативно, жители не почувствовали дискомфорта, заявил Александр Гросс, директор барнаульского теплосетевого подразделения СГК.

По его словам, замещение котельной «обеспечит горожанам гарантированное качество теплоснабжения и позволит снизить вредные выбросы в центральной части города».

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