Награды спортсменам-энергетикам вручили в «Алтайэнерго»

Благодарность главы «Россетей» Павла Ливинского вручили трем спортсменам-энергетикам в филиале ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний ПАО «Россети») — «Алтайэнерго». Егений Кулябин, Руслан Скаков и Дарья Фукс неоднократные лидеры и призеры корпоративных и региональных соревнований по баскетболу и легкой атлетике.

Молодые спортсмены не только отстаивают честь компании, но и пропагандируют основы здорового образа жизни, прививают любовь к спорту среди коллег собственным примером.

Дарья Фукс — электромонтер по эксплуатации электросчетчиков 3 разряда Первомайского района электрических сетей (РЭС) легкой атлетикой увлекается со школьной скамьи. В прошлом году завоевала первое место, как в личном, так и в командном зачете на соревнованиях группы компаний ПАО «Россети» и среди предприятий топливно-энергетического комплекса.

Руслан Скаков и Евгений Кулябин — члены сборной команды по баскетболу. Несмотря на то, что в этом виде спорта МРСК Сибири новички, на соревнованиях ТЭК и группы компаний «Россети» сборная сибиряков с участием алтайских спортсменов заняла второе призовое место. А Руслан Скаков был признан самым ценным игроком турнира. Он работает в Центральных электрических сетях электромонтером по обслуживанию подстанции.

Николай Пантелеев,

директор филиала: