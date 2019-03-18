Награды спортсменам-энергетикам вручили в «Алтайэнерго»

Молодые спортсмены не только отстаивают честь компании, но и пропагандируют основы здорового образа жизни, прививают любовь к спорту среди коллег собственным примером.
Дарья Фукс — электромонтер по эксплуатации электросчетчиков 3 разряда Первомайского района электрических сетей (РЭС) легкой атлетикой увлекается со школьной скамьи. В прошлом году завоевала первое место, как в личном, так и в командном зачете на соревнованиях группы компаний ПАО «Россети» и среди предприятий топливно-энергетического комплекса.
Руслан Скаков и Евгений Кулябин — члены сборной команды по баскетболу. Несмотря на то, что в этом виде спорта МРСК Сибири новички, на соревнованиях ТЭК и группы компаний «Россети» сборная сибиряков с участием алтайских спортсменов заняла второе призовое место. А Руслан Скаков был признан самым ценным игроком турнира. Он работает в Центральных электрических сетях электромонтером по обслуживанию подстанции.
Николай Пантелеев,
директор филиала:
«Алтайэнерго» — очень спортивная команда. Наша сборная по футболу неоднократный победитель краевых и корпоративных турниров. Спортсмены — легкоатлеты, теннисисты, волейболисты, баскетболисты также показывают отличные результаты, как в домашних соревнованиях, так и на региональном и федеральном уровне. В филиале коллег спортсменов поддерживают с энтузиазмом, а также создают все условия для того, чтобы в спорт приходило все больше членов большого и дружного коллектива «Алтайэнерго».