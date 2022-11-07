Наиболее популярные бесплатные редакторы фото

Чтобы потренироваться в других приложениях, загляните в нашу подборку бесплатных фоторедакторов. В списке вы найдете 17 русскоязычных программ для монтажа фото.
Pixlr (Пикслр)
Платформа: iOS (Айос), Android (Андроид), macOS (Мэкоэс), Windows (Виндовс), онлайн
Для кого подходит: тем, кто хочет создавать цифровые изображения и проводить качественный фотомонтаж.
Хорошая альтернатива Photoshop, которая предназначена для любителей, хотя нередко к ней обращаются продвинутые пользователи. Всё потому, что разработчики старались угодить всем и создали два варианта программы: X — базовая версия для новичков, E — профессиональная.
Вы можете создать единый аккаунт для всех своих устройств или сделать проще — заходить в веб-версию. Инструментарий включает тысячи эффектов, шаблонов, обрезку и выравнивание, цветокоррекцию, изменение освещения. В бесплатной версии доступно — графика, стикеры, шрифты, 3D-элементы, иконки, рисунки поверх изображения.
Плюсы:
- настройка «горячих клавиш»;
- бесплатные обновления;
- можно работать со слоями;
- удаление фона;
- создание фотоколлажей.
Минусы:
- есть реклама;
- размер изображения ограничен (до 3840 px);
- мало средств для ретуши.
Google Фото (Гуглфото)
Платформа: Android, iOS, онлайн
Для кого подходит: пользователям, которым нужно сохранить и систематизировать коллекцию фото, а заодно быстро их подредактировать в облаке.
Google привык развиваться, поэтому Photos — уже не просто место для хранения изображений, но и фоторедактор. В нем вы можете менять яркость, баланс и контрастность картинки, убирать «красные глаза», накладывать цветовые фильтры. На что-то более серьезное рассчитывать не стоит, хотя сформировать необычные коллажи и оживить фотографию с помощью анимации получится.
Плюсы:
- можно восстановить исходную версию фото;
- фильтры, рамки и праздничные эффекты;
- совмещает функции редактора и хранилища файлов;
- режим слайд-шоу;
- размытие фона с помощью искусственного интеллекта.
Минусы:
- качество снимка снижается после обработки;
- мало инструментов;
- нужна регистрация на Google.
Fotor (Фотор)
Платформа: iOS, Android, macOS, Windows, онлайн
Для кого подходит: дизайнерам, блогерам и всем, кто любит создавать креативные дизайны через шаблоны.
Приличный редактор со средствами для ретуши, базовой коррекцией снимка, фильтрами и декоративными элементами. Эксклюзивных спецэффектов здесь не найти, как и навороченных инструментов. Но готовые коллекции позволяют создавать весь спектр графических материалов: баннеры, визитки, шаблоны для постов в соцсетях, плакаты. А убрать морщины или неровности на лице можно в два счета.
Плюсы:
- совмещение трех снимков в одно изображение (функция HDR-эйчдир);
- допускается выбрать одинаковые параметры к нескольким снимкам;
- регистрация не требуется;
- можно делать коллажи;
- поддержка всех популярных форматов.
Минусы:
- нет инструментов для профессионального редактирования;
- в бесплатной версии есть реклама;
- без работы со слоями.
GIMP (Джимп)
Платформа: macOS, Windows, Linux (Лайнекс), Android, iOS
Для кого подходит: всем, кто хочет освоить достойный фоторедактор наподобие Photoshop.
Пользователям повезло: есть десктопные и мобильные версии, редактор можно назвать профессиональным, а еще мультиплатформенным. Здесь есть — работа со слоями, качественное ретуширование, разнообразные кисти, изменение освещения, встроенный файловый менеджер и клонирование. Интерфейс может быть сложноват, но имеющим опыт взаимодействия с Photoshop будет легко разобраться.
Плюсы:
- поддержка PSD (ПСД, формат Photoshop);
- верстка макетов;
- работа с векторными и растровыми изображениями;
- гибкие настройки интерфейса;
- подключение плагинов, чтобы расширить функционал;
- открытый исходный код (можно вносить собственные модификации в программу).
Минусы:
- нет HDR;
- требуется время для освоения программы;
- можно подхватить вирус, если скачивать из непроверенных источников.
Paint.net (Пэйнтнет)
Платформа: Windows
Для кого подходит: пользователям, кому нужно сделать базовую обработку фото на ПК.
Старый добрый Paint превратился в эдакий Photoshop на минималках. Его просто использовать и можно работать со слоями, эффектами, цветовыми кривыми и фоном. Но качественный цифровой арт вряд ли получится. Конечно, доступны все обычные операции с фото: копирование и удаление выделенных областей, замена цвета, добавление текста.
Панель легко трансформировать под себя: просто располагайте окна как вам удобно, а ненужные — закрывайте.
Плюсы:
- можно подключать плагины;
- поддержка большого количества форматов;
- настраиваемый интерфейс;
- инструменты для свободного рисования;
- постоянные обновления.
Минусы:
- не поддерживает формат RAW (РОУ);
- нет инструментов для ретуширования;
- нельзя работать с многослойными изображениями.
Итоги
Наш рейтинг небольшой, но мы указали только сто́ящие и бесплатные приложения для обработки фото. Главные критерии при выборе: простота интерфейса, основные средства редактирования и дополнительные возможности. Одним из удобных считается Paint.net, но доступ к нему имеют только пользователи Windows.
Если хотите держать все изображения в одном месте и нужный из них отредактировать в любой момент, вам подойдет Google Фото. Для более глубокой обработки нужно пользоваться продвинутой программой для фотошопа — Pixlr или GIMP.
Не любите долго возиться? Откройте Fotor, загрузите фото, выберите подходящий шаблон и сохраните результат.