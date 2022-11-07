Наиболее популярные бесплатные редакторы фото

В этой статье мы собрали пятерку одних из лучших приложений для редактирования фото, расписали их преимущества и недостатки, основные функции. Информация пригодится тем, кто всё никак не может подружиться с Photoshop, но хочет обрабатывать снимки, делать коллажи или рисовать с нуля. Хотя мы говорим про бесплатные редакторы фото, многие из них имеют премиум-подписки или встроенные покупки — их можно делать по желанию.

Чтобы потренироваться в других приложениях, загляните в нашу подборку бесплатных фоторедакторов. В списке вы найдете 17 русскоязычных программ для монтажа фото.

Pixlr ( Пикслр)

Платформа: iOS (Айос), Android (Андроид), macOS (Мэкоэс), Windows (Виндовс), онлайн Для кого подходит: тем, кто хочет создавать цифровые изображения и проводить качественный фотомонтаж.

Хорошая альтернатива Photoshop, которая предназначена для любителей, хотя нередко к ней обращаются продвинутые пользователи. Всё потому, что разработчики старались угодить всем и создали два варианта программы: X — базовая версия для новичков, E — профессиональная.

Вы можете создать единый аккаунт для всех своих устройств или сделать проще — заходить в веб-версию. Инструментарий включает тысячи эффектов, шаблонов, обрезку и выравнивание, цветокоррекцию, изменение освещения. В бесплатной версии доступно — графика, стикеры, шрифты, 3D-элементы, иконки, рисунки поверх изображения.

Плюсы: настройка «горячих клавиш»;

бесплатные обновления;

можно работать со слоями;

удаление фона;

создание фотоколлажей.

Минусы: есть реклама;

размер изображения ограничен ( до 3840 px);

до 3840 px); мало средств для ретуши.

Google Фото ( Гуглфото)

Платформа: Android, iOS, онлайн Для кого подходит: пользователям, которым нужно сохранить и систематизировать коллекцию фото, а заодно быстро их подредактировать в облаке.

Google привык развиваться, поэтому Photos — уже не просто место для хранения изображений, но и фоторедактор. В нем вы можете менять яркость, баланс и контрастность картинки, убирать «красные глаза», накладывать цветовые фильтры. На что-то более серьезное рассчитывать не стоит, хотя сформировать необычные коллажи и оживить фотографию с помощью анимации получится.

Плюсы: можно восстановить исходную версию фото;

фильтры , рамки и праздничные эффекты;

рамки и праздничные эффекты; совмещает функции редактора и хранилища файлов;

режим слайд-шоу;

размытие фона с помощью искусственного интеллекта.

Минусы: качество снимка снижается после обработки;

мало инструментов;

нужна регистрация на Google.

Fotor ( Фотор)

Платформа: iOS, Android, macOS, Windows, онлайн Для кого подходит: дизайнерам, блогерам и всем, кто любит создавать креативные дизайны через шаблоны.

Приличный редактор со средствами для ретуши, базовой коррекцией снимка, фильтрами и декоративными элементами. Эксклюзивных спецэффектов здесь не найти, как и навороченных инструментов. Но готовые коллекции позволяют создавать весь спектр графических материалов: баннеры, визитки, шаблоны для постов в соцсетях, плакаты. А убрать морщины или неровности на лице можно в два счета.

Плюсы: совмещение трех снимков в одно изображение ( функция HDR-эйчдир);

функция HDR-эйчдир); допускается выбрать одинаковые параметры к нескольким снимкам;

регистрация не требуется;

можно делать коллажи;

поддержка всех популярных форматов.

Минусы: нет инструментов для профессионального редактирования;

в бесплатной версии есть реклама;

без работы со слоями.

GIMP ( Джимп)

Платформа: macOS, Windows, Linux (Лайнекс), Android, iOS Для кого подходит: всем, кто хочет освоить достойный фоторедактор наподобие Photoshop.

Пользователям повезло: есть десктопные и мобильные версии, редактор можно назвать профессиональным, а еще мультиплатформенным. Здесь есть — работа со слоями, качественное ретуширование, разнообразные кисти, изменение освещения, встроенный файловый менеджер и клонирование. Интерфейс может быть сложноват, но имеющим опыт взаимодействия с Photoshop будет легко разобраться.

Плюсы: поддержка PSD ( ПСД , формат Photoshop);

ПСД формат Photoshop); верстка макетов;

работа с векторными и растровыми изображениями;

гибкие настройки интерфейса;

подключение плагинов , чтобы расширить функционал;

чтобы расширить функционал; открытый исходный код ( можно вносить собственные модификации в программу).

Минусы: нет HDR;

требуется время для освоения программы;

можно подхватить вирус , если скачивать из непроверенных источников.

Paint.net ( Пэйнтнет)

Платформа: Windows Для кого подходит: пользователям, кому нужно сделать базовую обработку фото на ПК.

Старый добрый Paint превратился в эдакий Photoshop на минималках. Его просто использовать и можно работать со слоями, эффектами, цветовыми кривыми и фоном. Но качественный цифровой арт вряд ли получится. Конечно, доступны все обычные операции с фото: копирование и удаление выделенных областей, замена цвета, добавление текста.

Панель легко трансформировать под себя: просто располагайте окна как вам удобно, а ненужные — закрывайте.

Плюсы: можно подключать плагины;

поддержка большого количества форматов;

настраиваемый интерфейс;

инструменты для свободного рисования;

постоянные обновления.

Минусы: не поддерживает формат RAW ( РОУ);

РОУ); нет инструментов для ретуширования;

нельзя работать с многослойными изображениями.

Итоги

Наш рейтинг небольшой, но мы указали только сто́ящие и бесплатные приложения для обработки фото. Главные критерии при выборе: простота интерфейса, основные средства редактирования и дополнительные возможности. Одним из удобных считается Paint.net, но доступ к нему имеют только пользователи Windows.

Если хотите держать все изображения в одном месте и нужный из них отредактировать в любой момент, вам подойдет Google Фото. Для более глубокой обработки нужно пользоваться продвинутой программой для фотошопа — Pixlr или GIMP.

Не любите долго возиться? Откройте Fotor, загрузите фото, выберите подходящий шаблон и сохраните результат.