Накануне Чемпионата России

В минувшие выходные на биатлонном комплексе состоялся летний чемпионат Алтайского края по биатлону среди ветеранов. Мероприятие состоялось в преддверии Чемпионата России, который запланирован на 19−21 августа 2021 г. в Барнауле.

На старт вышли биатлонисты Алтайского края и Новосибирской области, Красноярского и Забайкальского краев.

В первый день соревнований состоялась Большая индивидуальная гонка с шестью огневыми рубежами. Сложные погодные условия ­, проливной дождь — не повлияли негативно на ход проведения гонки: все спортсмены успешно прошли дистанцию.

Победителями и призерами индивидуальной гонки в своих возрастных группа стали:

Лыжин Иван ( г. Барнаул), Балашов Андрей ( Новосибирская область), Даянов Павел ( Красноярский край);

г. Барнаул), Балашов Андрей Новосибирская область), Даянов Павел Красноярский край); Плотников Олег ( г. Барнаул), Шкедов Сергей ( Забайкальского край), Сергеев Вячеслав ( г. Барнаул);

г. Барнаул), Шкедов Сергей Забайкальского край), Сергеев Вячеслав г. Барнаул); Костюченко Александр ( г. Барнаул), Кучеров Виктор ( г. Барнаул), Павлов Анатолий ( г. Бийск).

Летний чемпионат Алтайского края по биатлону среди ветеранов. ОАО «Барнаульский пивоваренный завод»

Во второй день соревнований состоялась командная гонка, каждая команда представляла 4 возрастных группы участников. Победителем стала сборная команда Алтайского края, при этом показав лучший результат в стрельбе.

Итоги:

1 место — сборная команда Алтайского края в составе Сергея Локтева , Андрея Угарова , Сергея Рыбина , Ивана Лыжина .

Андрея Угарова Сергея Рыбина Ивана Лыжина . 2 место — сборная команда Алтайского края — Новосибирской области в составе Александра Костюченко , Олега Плотникова , Вячеслава Сергеева , Андрея Балашова.

Олега Плотникова Вячеслава Сергеева Андрея Балашова. 3 место — сборная СФО в составе Виктора Кучерова , Сергея Шкедова , Павла Даянова , Едапина Михаила.

Награды победителям вручил директор по стратегии ОАО «Барнаульский пивоваренный завод», спортсмен и общественный деятель Александр Локтев.

Летний чемпионат Алтайского края по биатлону среди ветеранов. ОАО «Барнаульский пивоваренный завод» Летний чемпионат Алтайского края по биатлону среди ветеранов. ОАО «Барнаульский пивоваренный завод» Летний чемпионат Алтайского края по биатлону среди ветеранов. ОАО «Барнаульский пивоваренный завод» Летний чемпионат Алтайского края по биатлону среди ветеранов. ОАО «Барнаульский пивоваренный завод»

Информационную поддержку традиционно оказал «Барнаульский пивоваренный завод».