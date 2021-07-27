Накануне Чемпионата России

На старт вышли биатлонисты Алтайского края и Новосибирской области, Красноярского и Забайкальского краев.
В первый день соревнований состоялась Большая индивидуальная гонка с шестью огневыми рубежами. Сложные погодные условия , проливной дождь — не повлияли негативно на ход проведения гонки: все спортсмены успешно прошли дистанцию.
Победителями и призерами индивидуальной гонки в своих возрастных группа стали:
- Лыжин Иван (г. Барнаул), Балашов Андрей (Новосибирская область), Даянов Павел (Красноярский край);
- Плотников Олег (г. Барнаул), Шкедов Сергей (Забайкальского край), Сергеев Вячеслав (г. Барнаул);
- Костюченко Александр (г. Барнаул), Кучеров Виктор (г. Барнаул), Павлов Анатолий (г. Бийск).
Во второй день соревнований состоялась командная гонка, каждая команда представляла 4 возрастных группы участников. Победителем стала сборная команда Алтайского края, при этом показав лучший результат в стрельбе.
Итоги:
- 1 место — сборная команда Алтайского края в составе Сергея Локтева, Андрея Угарова, Сергея Рыбина, Ивана Лыжина .
- 2 место — сборная команда Алтайского края — Новосибирской области в составе Александра Костюченко, Олега Плотникова, Вячеслава Сергеева, Андрея Балашова.
- 3 место — сборная СФО в составе Виктора Кучерова, Сергея Шкедова, Павла Даянова, Едапина Михаила.
Награды победителям вручил директор по стратегии ОАО «Барнаульский пивоваренный завод», спортсмен и общественный деятель Александр Локтев.
Информационную поддержку традиционно оказал «Барнаульский пивоваренный завод».