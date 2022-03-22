Накопительный счет банка «Открытие» признан лучшим на рынке

Портал Выберу.ру проанализировал 20 наиболее выгодных предложений по накопительным счетам среди топ-100 российских банков. Учитывались ставка, начисляемая на остаток средств на счете; порядок начисления процентов, включая капитализацию; способность банка в полном размере в любое время возвратить денежные средства; реальный денежный доход; надежность банка. «Копилка» заняла первое место среди всех предложений банков.

«Копилка» — это новый рублевый накопительный счет банка «Открытие» со ставкой 20% годовых для всех категорий клиентов. Проценты на размещенные средства начисляются ежедневно. Такой порядок начисления особенно актуален в условиях повышенной волатильности рынка и позволяет клиентам оперативно принимать решение о пополнении счета или снятии с него денежных средств. Минимальный остаток, на который начисляются проценты, а также суммы пополнений и снятий по счету не ограничены. Выплата процентов на «Копилку» производится ежемесячно.

Накопительный счет «Копилка» можно открыть как в офисе банка, так и удаленно — в интернет-банке и мобильном приложении «Открытия».

Более подробно ознакомиться с условиями по счету можно на сайте ПАО Банк «ФК Открытие».

«Выберу.ру» (www.vbr.ru) входит в тройку крупнейших финансовых маркетплейсов страны.

Справка

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА (RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).