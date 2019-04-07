Владельцы лодок с вёслами теперь должны будут платить транспортный налог

Вёсельные и моторные лодки с двигателем мощностью менее 5 лошадиных сил исключены из перечня транспортных средств, которые не облагаются налогом. Такие поправки утвердили депутаты Госдумы, пишет ТАСС .

Однако важно понимать, что налог будут платить те владельцы, лодки которых зарегистрированы в госинспекции маломерных судов. Здесь есть один важный нюанс, на который указывает автор тематического YouTube-канала Hardcore spinning. В основном новое правило коснется тех, кто зарегистрировал такие суда в инспекции до 2012 года.

Дело в том, что после 2012 года обязанность регистрировать такие лодки отменили. Соответственно, налоговые уведомления придут, скорее всего, к тем, кто регистрировал лодки до этого, а потом транспорт с учета не снял. То есть теоретически квитанции об уплате могут прийти даже тем, кто уже давно эти лодки продал или у кого они пришли в негодность. Поэтому важно снять лодку с учета, если вы ею не пользуетесь.

Что касается вёсельных лодок, то налог будет применяться только к тем, которые весят больше 200 кг. А таких совсем немного.