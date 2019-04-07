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7 апреля 4°C

Владельцы лодок с вёслами теперь должны будут платить транспортный налог

Вёсельные и моторные лодки с двигателем мощностью менее 5 лошадиных сил исключены из перечня транспортных средств, которые не облагаются налогом. Такие поправки утвердили депутаты Госдумы, пишет ТАСС.

Рыбацкие лодки.
Рыбацкие лодки.
сибфоут.мвд.рф

Однако важно понимать, что налог будут платить те владельцы, лодки которых зарегистрированы в госинспекции маломерных судов. Здесь есть один важный нюанс, на который указывает автор тематического YouTube-канала Hardcore spinning. В основном новое правило коснется тех, кто зарегистрировал такие суда в инспекции до 2012 года.

Дело в том, что после 2012 года обязанность регистрировать такие лодки отменили. Соответственно, налоговые уведомления придут, скорее всего, к тем, кто регистрировал лодки до этого, а потом транспорт с учета не снял. То есть теоретически квитанции об уплате могут прийти даже тем, кто уже давно эти лодки продал или у кого они пришли в негодность. Поэтому важно снять лодку с учета, если вы ею не пользуетесь.

Что касается вёсельных лодок, то налог будет применяться только к тем, которые весят больше 200 кг. А таких совсем немного.

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