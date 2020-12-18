Налоги по-новому. Срок подачи заявления на получение патента продлен до 31 декабря

Новые правила налогообложения вступают в силу в России с 1 января. С нового года в стране отменяется единый налог на вмененный доход (ЕНВД), но предпринимателям следует помнить, что для смены режима налогообложения и перехода на патентную систему им следует подать заявление. Срок подачи заявлений продлен до 31 декабря 2020 года.

Ранее altapress.ru неоднократно сообщал, что в связи с отменой ЕНВД субъекты предпринимательства должны перейти на иной режим налогообложения (патентная система, упрощенная система, единый сельскохозяйственный налог). Если этого не сделать, то с 1 января 2021 года они будут автоматически переведены на общий налоговый режим.

Для переходя на патентную систему индивидуальным предпринимателям нужно подать в налоговый орган заявление на получение патента до 31 декабря 2020 года.

«Заявление можно представить в налоговый орган лично или через представителя, направить по почте, передать в электронной форме по телекоммуникационной связи, а также через „Личный кабинет налогоплательщика“. При этом днем его подачи считается дата представления или отправки. Выданные налоговыми органами в установленный срок патенты будут действовать с даты, указанной налогоплательщиком в заявлении», — уточняют в краевом управлении по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

Подписание документов. Depositphotos.

Отметим также, что наряду с патентной системой налогообложения бизнесмены могут перейти на упрощенную систему налогообложения, применять которую могут как индивидуальные предприниматели, так и юридические лица.

Уведомление по установленной форме о переходе на упрощенную систему налогообложения необходимо подать в налоговый орган не позднее 31 декабря.

Факт Действующее налоговое законодательство допускает возможность совмещения обозначенных режимов налогообложения.

Бизнес. Налоги. ФНС.

Кроме того, имеется возможность использования в своей деятельности единого сельскохозяйственного налога и налога на профессиональных доход (для самозанятых).

В том случае, если налоговой орган не получит заявления (уведомления) налогоплательщика о переходе на иные налоговые режимы, хозяйствующий субъект будет автоматически признан плательщиком, который использует основную систему налогообложения. Однако следует особо подчеркнуть, что порядок ведения и формирования отчетности по основной системе налогообложения значительно сложнее по сравнению с предлагаемыми специальными режимами.

Предприниматели могут самостоятельно рассчитать стоимость патента в 2021 году с учетом нововведений в закон о патентной системе налогообложения, принятых в 2020 году, с помощью специального электронного калькулятора на сайте ФНС России, а также ознакомиться с методическими рекомендациями по выбору оптимального режима налогообложения на сайте управления.

Бухгалтер. Источник: GettyImages

В 2021 году предприниматели смогут вычесть из суммы налога:

страховые взносы за себя ( страховых взносов на обязательное пенсионное страхование , обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством , обязательное медицинское страхование , обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний , уплаченных ( в пределах исчисленных сумм) в данном налоговом периоде);

страховых взносов на обязательное пенсионное страхование обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством обязательное медицинское страхование обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний уплаченных в пределах исчисленных сумм) в данном налоговом периоде); взносы за сотрудников;

уплаченные за работников пособия по временной нетрудоспособности ( первые три дня больничного за счёт работодателя);

первые три дня больничного за счёт работодателя); платежей ( взносов) по договорам добровольного личного страхования , заключенным со страховыми организациями , имеющими лицензии , в пользу работников на случай их временной нетрудоспособности.

Принцип такой же, как на УСН и ЕНВД. ИП без работников вправе уменьшить налог на 100%, работодатели — до 50%. Важно, чтобы сотрудники были заняты именно в деятельности по патенту.

Взносы снижают налог, если они оплачены в период действия патента.