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Налоговая Алтайского края приглашает жителей региона на бесплатный вебинар по имущественным налогам

Онлайн-семинар проведут сотрудники Управления ФНС России по Алтайскому краю.

Налоговые уведомления.
Налоговые уведомления.
nalog.ru

Они расскажут об особенностях начисления налогов на землю, транспорт и имущество физических лиц, порядке предоставления льгот, новых способах уплаты налогов, к примеру во многофункциональных центрах, или без получения налогового уведомления в почтовом отделении. Также специалисты управления разберут примеры решения наиболее часто возникающих у налогоплательщиков вопросов, а также ответят на вопросы, поступившие в ходе вебинара.

Мероприятие состоится 19 ноября в 16:00 на странице Алтайского Фонда МСП в YouTube

Бесплатные онлайн-семинары для налогоплательщиков по различным темам проводятся налоговыми органами Алтайского края регулярно. Получить актуальную информацию о расписании вебинаров можно на страницах инспекций и в региональном новостном разделе сайта ФНС России.

Напоминаем, срок уплаты имущественных налогов истекает 1 декабря.

Материалы разработаны в рамках Проекта Министерства финансов Российской Федерации «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» и государственной программы Алтайского края «Повышение уровня финансовой грамотности населения в Алтайском крае»

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