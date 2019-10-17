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Налоговые инспекции края 25 октября приглашают на День открытых дверей

25 октября 2019 года с 8.00 до 18.00 налоговая служба проводит Всероссийский День открытых дверей для налогоплательщиков!

Специалисты налоговых органов.
Специалисты налоговых органов.
Фото: архив УФНС России по Алтайскому краю

Специалисты налоговых органов расскажут о порядке исполнения налоговых уведомлений по имущественным налогам, налогу на доходы физических лиц, системе оценки гражданами качества обслуживания.

Все желающие смогут пройти процедуру регистрации в интернет-сервисе ФНС России «Личный кабинет налогоплательщиков для физических лиц». При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Напоминаем, что уплатить налоги на землю, транспорт и имущество, а так же сумму налога на доходы физических лиц, указанную в налоговом уведомлении необходимо до 2 декабря 2019 года.

Заплатить имущественные налоги можно в отделениях банков, банкоматах кредитных организаций, почтовых отделениях или с помощью интернет-сервисов сайта ФНС России, работающих в онлайн-режиме.

По всем вопросам обращайтесь на телефон федерального колл центра 8−800−222−22−22, сайт www.nalog.ru или любую налоговую инспекцию.

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