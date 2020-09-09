Налоговые инспекции края приглашают юридических лиц сверить объекты, содержащиеся в ЕГРН

Начиная с 2021 года определять суммы транспортного и земельного налогов организаций налоговая служба будет самостоятельно на основании информации, имеющейся в ее базе данных, сведений Единого государственного реестра налогоплательщиков, а также данных, полученных от органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и регистрацию транспортных средств.

С целью выявления некорректной информации по налогоплательщикам в рамках принадлежащего им имущества, налоговые органы приглашают юридических лиц пройти сверку объектов, запросив выписку из Единого государственного реестра налогоплательщика, с помощью которой можно сверить, соответствуют ли данные налогового органа фактическим.

В случае выявления налогоплательщиком каких-либо расхождений, о которых он сообщает в налоговую, инспекция уже самостоятельно проведет комплекс мероприятий по их устранению. Сообщить о результатах следует и в случае, если расхождения не были обнаружены. Таким образом, подтверждается факт проведения сверки.

Как поясняют в краевом Управлении ФНС, данная процедура поможет в последующем провести корректные начисления налогов и избежать каких-либо неточностей.