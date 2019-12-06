Налоговые органы объявили акцию «Новый год без долгов»

На контрольную дату 2 декабря, в региональный и местный бюджеты поступило 2,8 млрд рублей имущественных налогов. Из них 1,5 млрд транспортного налога, 562 млн рублей земельного и 704 млн рублей налога на имущество.

Всего с территории края налоговыми органами исчислено 3,5 млрд рублей имущественных налогов, то есть почти 700 млн рублей пока не поступили в региональный и местные бюджеты.

Елена Колоскова,

начальник отдела налогообложения имущества краевого Управления:

Некоторые налоговые обязательства еще уточняются, у них будет обозначен срок немного позже. Мы рассчитываем, что до конца года и те, кто по каким-то причинам не успел своевременно заплатить налоги, сделают это как можно быстрее.

В настоящее время непогашенные суммы налогов переходят в категорию задолженность, за каждый календарный день просрочки рассчитываются пени на сумму задолженности в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ — это 6,5% годовых. Суммы задолженности отражаются на портале Госуслуги, где доступна их оплата онлайн. Квитанцию на уплату задолженности можно также получить в любом ближайшем Многофункциональном центре по оказанию госуслуг (МФЦ «Ваши документы»).

Непогашенная задолженность является основанием для обращения налогового органа за ее взысканием в службу судебных приставов, которые имеют право ограничить выезд должника за пределы России. При несвоевременной уплате налогов, за каждый календарный день просрочки рассчитываются пени на сумму задолженности в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ — это 6,5% годовых.

Кроме того, должник может понести и другие дополнительные издержки и неудобства. Рассмотрение заявления от налоговой мировыми судьями и вынесение судебного приказа увеличивает сумму долга на размер госпошлины. После направления судебного приказа возбуждается исполнительное производство — с должника могут взыскать еще и исполнительский сбор, это 7% от суммы взыскания, но не менее тысячи рублей. В ходе исполнительного производства налагается запрет на отчуждение имущества — должник не сможет продать свой автомобиль или недвижимость, блокируются и банковские счета. Также приставы могут арестовать имущество для последующей его реализации и уплаты долга — это может быть мобильный телефон, мебель, техника или автомобиль. Новогодний отпуск для неплательщика тоже окажется под угрозой срыва — ему могут запретить выезд за пределы страны.

Информация действительна на момент публикации