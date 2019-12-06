Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
6 декабря 0°C
128

Налоговые органы объявили акцию «Новый год без долгов»

Подводя итоги имущественной кампании, УФНС России по Алтайскому краю отмечает, что большая часть налоговых обязательств исполнена своевременно.

Налоговые уведомления.
Налоговые уведомления.
архив УФНС России по Алтайскому краю

На контрольную дату 2 декабря, в региональный и местный бюджеты поступило 2,8 млрд рублей имущественных налогов. Из них 1,5 млрд транспортного налога, 562 млн рублей земельного и 704 млн рублей налога на имущество.

Всего с территории края налоговыми органами исчислено 3,5 млрд рублей имущественных налогов, то есть почти 700 млн рублей пока не поступили в региональный и местные бюджеты.

Елена Колоскова,
начальник отдела налогообложения имущества краевого Управления:

Некоторые налоговые обязательства еще уточняются, у них будет обозначен срок немного позже. Мы рассчитываем, что до конца года и те, кто по каким-то причинам не успел своевременно заплатить налоги, сделают это как можно быстрее.

В настоящее время непогашенные суммы налогов переходят в категорию задолженность, за каждый календарный день просрочки рассчитываются пени на сумму задолженности в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ — это 6,5% годовых. Суммы задолженности отражаются на портале Госуслуги, где доступна их оплата онлайн. Квитанцию на уплату задолженности можно также получить в любом ближайшем Многофункциональном центре по оказанию госуслуг (МФЦ «Ваши документы»).

Непогашенная задолженность является основанием для обращения налогового органа за ее взысканием в службу судебных приставов, которые имеют право ограничить выезд должника за пределы России. При несвоевременной уплате налогов, за каждый календарный день просрочки рассчитываются пени на сумму задолженности в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ — это 6,5% годовых.

Кроме того, должник может понести и другие дополнительные издержки и неудобства. Рассмотрение заявления от налоговой мировыми судьями и вынесение судебного приказа увеличивает сумму долга на размер госпошлины. После направления судебного приказа возбуждается исполнительное производство — с должника могут взыскать еще и исполнительский сбор, это 7% от суммы взыскания, но не менее тысячи рублей. В ходе исполнительного производства налагается запрет на отчуждение имущества — должник не сможет продать свой автомобиль или недвижимость, блокируются и банковские счета. Также приставы могут арестовать имущество для последующей его реализации и уплаты долга — это может быть мобильный телефон, мебель, техника или автомобиль. Новогодний отпуск для неплательщика тоже окажется под угрозой срыва — ему могут запретить выезд за пределы страны.

Информация действительна на момент публикации

  • Новости компаний

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Новости
Вся лента
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость