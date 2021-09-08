Налоговыми органами края за два месяца выдано 1500 квалифицированных электронных подписей

Налоговой службой региона уже выдано более полутора тысяч бесплатных квалифицированных электронных подписей юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и нотариусам.

Как и где можно получить сертификат рассказал начальник отдела информационной безопасности УФНС России по Алтайскому краю Сергей Бурау.

Он пояснил, что раньше этим занимались коммерческие организации. Но с января следующего года функции по выпуску КЭП для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и нотариусов возложены на ФНС России. Уже сегодня организации, индивидуальные предприниматели и нотариусы г. Барнаула могут бесплатно получить квалифицированную электронную подпись в удостоверяющем центре Федеральной налоговой службы на базе Межрайонной ИФНС России № 16 по Алтайскому краю (Долговой центр, Единый регистрационный центр) по адресу: г. Барнаул, пр-т Социалистический, д. 47, операционный зал № 5. Режим работы: пн-чт: 9.00−18.00, пт: 9.00−16.45.

Кроме этого, бесплатную подпись можно получить экстерриториально, обратившись в любую точку Удостоверяющего центра ФНС России (налоговую инспекцию). Для этого заявителю необходимо приобрести сертифицированный ФСТЭК или ФСБ носитель ключевой информации формата USB Типа А, на котором будет сгенерирована подпись, то есть закрытый ключ, и затем уже выпустить сертификат.

Специальные интерактивные сервисы Личного кабинета налогоплательщика позволяют подать заявление удаленно. После проверки заявителя приглашают в офис для выдачи подписи или сертификата ключа.

Что касается электронных подписей, которые были получены в этом году ранее, то, как пояснил Сергей Бурау, если сертификаты созданы удостоверяющими центрами, получившими аккредитацию после 1 июля 2020 года, то они будут работать до конца своего действия.