«Нам костры во дворах жечь?»: жители Камня-на-Оби записали гневное видеообращение губернатору Томенко

Жители Камня-на-Оби записали видеообращение к губернатору Алтайского края Виктору Томенко. По их словам, 150 семей из двух соседних домов несколько дней сидят без газа.

Без газа сидят жители двух домой в районе железнодорожного вокзала. Их обслуживает газоснабжающая организация «Алтайгазсервис».

Местные утверждают, что обращались в разные инстанции, но дело не сдвинулось с мертвой точки.

«150 семей сидят без газа уже который день и никому дела нет. То представители газового хозяйства говорят, что машины подъехать не могут к газгольдерам, потому что снегом занесена дорога, то у них денег на закупку газа нет. Нам что, на костре пищу готовить? А ведь у многих дети маленькие дома, старики», — цитируют их «Каменские известия».

В конце видеообращения к губернатору Алтайского края Виктору Томенко они задают вполне четкий вопрос: «Когда будет газ?».

Ситуация вызвала резонанс в соцсетях. В частности, одна из жительниц написала о том, что обещанная машина с газом не подъезжала и после того, как снег был расчищен.

Редакция «Каменских известий» также отметила, что жителям этих домов особенно «везет»: на новогодних каникулах они остались без тепла из-за поломки на котельной № 44 и без воды из-за порыва водовода.