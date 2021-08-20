Намыли на штраф. Барнаульская управляющая компания рублем ответит за лишнюю графу в квитанции

С чего все началось?
Графа «уборка подъездов» (позже переименованная в «дополнительную клининговую услугу») появилась в квитанциях жильцов этого дома несколько лет назад.
Платили люди по 55−60 рублей с квартиры. При этом деньги шли напрямую клининговым фирмам — в управляющую компанию «Фирма ПЖЭТ-2» они не поступали.
А появилась графа в квитанции после того, как управляющая компания получила от клининговых фирм протоколы общих собраний. На них жильцы якобы дали согласие взимать с них дополнительные сборы за уборку путем включения соответствующей строчки.
Что характерно: «общее» собрание проходило поподъездно. В результате в подъездах № 2, 3 и 6 мытьем полов занялись технички фирмы «Бриз». Остальные же подъезды взяли на себя «Чистый дом» (позже переименованный в ГК «Наше дело») и «Экодом».
Что потребовали в суде
Так бы все и продолжалось, если бы жильцы не узнали, что «требование дополнительной оплаты за уборку подъезда не основано на законе». В 2020 года они попросили управляющую компанию исключить графу из квитанции.
Но та отказала — сослалась на то, что собственники дома не утвердили перечень работ и услуг на 2020 год. После этого-то люди и пошли в суд. Их интересы представлял общественный защитник Геннадий Приградов, который и рассказал altapress.ru эту историю.
В иске пятеро истцов потребовали от УК уже намного больше: не только исключить незаконную графу, но и возместить им все, что они заплатили клиринговым фирмам за уборку. А кроме этого — выплатить им неустойку, компенсацию морального вреда да еще и оплату услуг представителя. И плюс — штраф за то, что не удовлетворила требования добровольно.
Поскольку формированием квитанции и начислением платежа за уборку занимается УК — ей и платить. И, надо сказать, это были немаленькие суммы: все пятеро потребовали от УК в целом почти 30 тыс. рублей, не считая штрафа.
На что опирались истцы
Спорить с позицией истцов было трудно.
Во-первых, есть установленный правительством РФ минимальный перечень работ по содержанию общего имущества — и он не может быть уменьшен (постановление № 290 от 2013 года). Уборка и санитарно-гигиеническая очистка помещений общего пользования в него включена.
Напомним, содержание общего имущества — это то, что мы платим по первой строчке квитанции с квадратного метра своей квартиры
Во-вторых, то, что уборка мест общего пользования производится за счет платы за содержание жилья, вписано в договор с УК «Фирма ПЖЭТ-2».
В-третьих, никакого общего собрания (после которого УК включила в квитанцию новую графу) в доме попросту не было. Был лишь обход квартир работником клининговой фирмы.
При этом инициатором псевдособраний в протоколе указали женщину, которая заявила на суде: инициатором не была, в собрании не участвовала, протокол не подписывала. С своей стороны, УК не убедилась, что протокол подлинный и обоснованный.
Что решил суд?
Требования жильцов суд признал обоснованными. УК обязана исключить отдельную графу и выплатить пятерым истцам деньги — правда, суд уменьшил сумму выплат до 18,6 тыс. рублей.
Штраф, который УК заплатит каждому из жильцов, составил от 250 до 1330 рублей. Индустриальный райсуд вынес решение по делу еще в июне, УК его оспаривать не стала, исполнительные листы уже поступили в службу судебных приставов.
Между тем, и прокуратура, и инспекция стройжилнадзора не раз давали разъяснения о незаконности злосчастной графы «за уборку».
Расходы на уборку подъездов должны быть включены в тариф на содержание и текущий ремонт. При этом такие расходы не могут выставляться отдельной дополнительной строкой в квитанциях об оплате жилищно-коммунальных услуг, — писала, например, прокуратура Алтайского края.
Но по никому нет дела до закона и история продолжается. Кстати, на качество уборки наши истцы не жаловались.
Что такое правильная уборка мест общего пользования?
В минимальный перечень работ по уборке входят:
- сухая и влажная уборка тамбуров, лестничных площадок и маршей,
- влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек,
- мытье окон,
- очистка систем защиты от грязи, металлических решеток,
- проведение дератизации и дезинфекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме.
Источник: Постановление правительства от 3 апреля 2013 года № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения».