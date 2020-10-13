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Направить жалобу в налоговую теперь можно в электронном виде

Раньше жалобы необходимо было оформлять непосредственно в налоговых инспекциях или направлять по почте.

Компьютер. Телефон.
Компьютер. Телефон.
СС0

Подать жалобу через системы ТКС (телекоммуникационные системы представления налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде) могут юридические лица, индивидуальные предприниматели и иные физические лица, у которых есть программное обеспечение, предоставляемое операторами электронного документооборота.

Обжаловать можно решение налогового органа, вынесенное по результатам проверки, налоговое уведомление, требование об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафов, процентов и иные документы, а также действия (бездействие) должностных лиц налоговых органов.

Обратную связь налоговый орган даст также по ТКС. Он сообщит о времени и месте рассмотрения жалобы, проинформирует о приостановлении или об отказе в приостановлении исполнения решения инспекции, предоставит сведения о конечном решении по жалобе.

Всю информацию по этой теме можно найти на сайте ФНС России в разделе «Досудебное урегулирование налоговых споров«

Материалы разработаны в рамках Проекта Министерства финансов Российской Федерации «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» и государственной программы Алтайского края «Повышение уровня финансовой грамотности населения в Алтайском крае»

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